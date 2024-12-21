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Как выбрать идеальное место для посадки гороха

1:45
Садоводство

Правильный выбор места для посадки гороха — один из важнейших факторов, влияющих на качество и объём будущего урожая. От расположения участка зависит не только количество собранных стручков, но и их вкус: горошины будут сочными и сладкими, если условия выращивания подобраны правильно.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Идеальное место для посадки гороха

Для гороха необходим участок, который отвечает следующим требованиям:

Хорошая освещённость. Горох любит солнце, поэтому для него подбирают максимально освещённое место.

Защита от ветра. Растения плохо переносят сильные порывы, поэтому стоит выбрать участок, окружённый естественными преградами от ветра.

Рыхлая почва. Грунт должен быть лёгким, хорошо аэрируемым и пригодным для роста корневой системы.

Нейтральная или слабокислая почва. Кислотность почвы влияет на всхожесть и развитие растения, поэтому важно придерживаться этих параметров.

Предшественники. Горох лучше всего сажать там, где в прошлом сезоне росли картофель, кукуруза или свёкла. Допустимо выращивание на месте огурцов.

Что посадить в междурядьях

Чтобы улучшить условия роста гороха, можно посадить в междурядьях растения-компаньоны. Идеальный вариант — горчица. Этот сидерат выполняет сразу две функции: улучшает структуру грунта, делая его более питательным, и защищает горох от вредных насекомых.

Выбор правильного места и использование горчицы в междурядьях помогут создать оптимальные условия для роста гороха, что приведёт к богатому урожаю.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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