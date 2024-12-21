Подкормка плодовых деревьев: советы для богатого урожая

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья нуждаются в регулярной подкормке, и осенний уход играет важную роль в их подготовке к зиме. Осенние удобрения помогают растениям накопить необходимые вещества для зимовки и следующего сезона. Некоторые компоненты удобрений требуют времени, чтобы стать доступными для деревьев, поэтому важно соблюдать график внесения питательных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Дерево вишни

Органические удобрения

Органическая подкормка — это проверенный способ насытить почву полезными веществами. Для молодых деревьев можно приготовить настой из коровяка и древесной золы. На одно ведро коровяка потребуется 1 кг золы и 7 ведер воды. Смесь настаивают в течение недели, после чего используют для полива. Расход готового раствора составляет 1-2 ведра на дерево.

Если подкормка необходима во время плодоношения, рецепт немного изменяется: берётся одно ведро коровяка, 1,5 кг золы и 6 ведер воды.

Минеральные удобрения

Минеральные смеси позволяют быстро и эффективно обогатить почву. Для молодых деревьев в приствольный круг вносят 20 г аммофоски и 150 г золы из расчёта на квадратный метр. Для взрослых деревьев дозировку увеличивают до 230 г аммофоски и 200 г золы на ту же площадь.

Минеральные и органические подкормки укрепляют корневую систему, повышают устойчивость к морозам и создают базу для будущего урожая. Правильный уход в осенний период станет залогом здорового и продуктивного сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

