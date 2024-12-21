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Ваша лучшая морковь в 2025 году: какие сорта не подведут

1:48
Садоводство

Хотя текущий год ещё не закончился, для дачников уже наступило время планировать следующий сезон. Одной из главных задач становится выбор сортов огородных культур для посадки. Среди множества вариантов стоит уделить внимание моркови, а именно лучшим её сортам для выращивания в 2025 году.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

"Детская сладкая"

Этот сорт идеально подойдёт для маленьких гурманов благодаря своему насыщенному сладкому вкусу. Урожайность составляет 6-8 кг с квадратного метра, а корнеплоды отличаются ярким цветом, сочностью и нежной текстурой. Морковь отлично подходит для приготовления сока и пюре, что делает её универсальным выбором для семьи.

"Каскад"

Если важны лёжкость и свежесть корнеплодов в течение всей зимы, то "Каскад" станет отличным выбором. Урожайность сорта достигает 2,5-3 кг с квадратного метра. Эта морковь идеально подходит для длительного хранения и не теряет вкусовых качеств в холодный сезон.

"Нантская"

Раннеспелый сорт с высокой урожайностью, достигающей 6-8 кг с квадратного метра. Корнеплоды отличаются ярким оранжевым цветом и универсальностью в кулинарии. Этот сорт станет отличным выбором для свежего потребления, термической обработки и консервации.

Каждый из этих сортов имеет свои особенности, что позволяет подобрать морковь для разных целей: будь то свежие соки, зимние запасы или ранний урожай. Планируя посадки на следующий сезон, важно учитывать требования сорта и условия вашего участка.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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