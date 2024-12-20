Медный купорос и бордосская жидкость: чем обработать кусты

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенний уход за садовыми культурами, включая смородину, играет ключевую роль в борьбе с вредителями и болезнями. Часто садоводы ошибочно полагают, что зимние морозы уничтожат патогены и паразитов, но практика показывает, что без своевременной обработки растения весной могут оказаться ослабленными.

Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Для защиты кустов смородины от болезней и вредителей необходимо уделить внимание обработке осенью. Особенно это важно для борьбы с такими проблемами, как мучнистая роса и паутинный клещ.

Если температура воздуха осенью держится выше +15°C, рекомендуется использовать препараты на основе серы. Для приготовления раствора потребуется 100 г средства на 10 литров воды. Однако в более прохладную погоду, при температуре 3-5°C и ниже, стоит отдать предпочтение бордосской жидкости, медному купоросу (1%-ный раствор) или специализированным препаратам, таким как "Хорус".

Дополнительное внимание следует уделить состоянию листвы: если листья уже опали, обработка бордосской жидкостью станет отличным вариантом для подготовки кустарников и плодовых деревьев к зиме.

Помимо эффективности, осенняя обработка помогает снизить количество паразитов и патогенов, оставшихся на растениях, и создает благоприятные условия для обильного урожая в следующем сезоне.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

