Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы придерживаются мнения, что обрезка деревьев зимой может нанести серьезный вред садовым растениям. Однако ключевое условие — это правильные погодные обстоятельства.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Обрезку деревьев в декабре можно проводить только при относительно мягкой зиме. Если температура воздуха опускается ниже -7 градусов, выполнять процедуру не рекомендуется, так как в сильные морозы древесные ветки становятся ломкими, что может привести к повреждениям растений. Также важно учитывать отсутствие сильного снегопада и резких изменений погоды в ближайшее время.

Если зима тёплая, снежных завалов нет и погода стабильна, то обрезка в декабре становится вполне допустимой. Более того, у этой процедуры в зимний период есть свои преимущества.

Во время зимнего покоя деревьев активное сокодвижение отсутствует, что снижает вероятность нанесения вреда растению. В отличие от весенней или осенней обрезки, зимой "раны" на деревьях менее подвержены заражению вредителями и болезнетворными организмами. Кроме того, отсутствие листвы на деревьях облегчает процесс работы.

Зимняя обрезка также удобна с точки зрения планирования времени: в декабре садоводы, как правило, не перегружены другими огородными делами, что позволяет уделить больше внимания качественной обработке сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

