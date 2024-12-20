Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней

Многие садоводы придерживаются мнения, что обрезка деревьев зимой может нанести серьезный вред садовым растениям. Однако ключевое условие — это правильные погодные обстоятельства.
Обрезку деревьев в декабре можно проводить только при относительно мягкой зиме. Если температура воздуха опускается ниже -7 градусов, выполнять процедуру не рекомендуется, так как в сильные морозы древесные ветки становятся ломкими, что может привести к повреждениям растений. Также важно учитывать отсутствие сильного снегопада и резких изменений погоды в ближайшее время.
Если зима тёплая, снежных завалов нет и погода стабильна, то обрезка в декабре становится вполне допустимой. Более того, у этой процедуры в зимний период есть свои преимущества.
Во время зимнего покоя деревьев активное сокодвижение отсутствует, что снижает вероятность нанесения вреда растению. В отличие от весенней или осенней обрезки, зимой "раны" на деревьях менее подвержены заражению вредителями и болезнетворными организмами. Кроме того, отсутствие листвы на деревьях облегчает процесс работы.
Зимняя обрезка также удобна с точки зрения планирования времени: в декабре садоводы, как правило, не перегружены другими огородными делами, что позволяет уделить больше внимания качественной обработке сада.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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