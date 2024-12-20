Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека по старым ставкам! Ростовчанам рассказали, как выгодно купить квартиру в 2025 году
Как «рисовая» вода улучшит здоровье и урожайность вашей рассады?
Что едят на завтрак люди, которые живут дольше всех
Как выбрать парфюм зимой, чтобы он раскрылся на 100%
Путешествие сорвано — китайцу отказали в выезде из-за сувенирных печатей в паспорте
Как бессонница влияет на продолжительность жизни
Россия запускает производство первого в мире автономного трактора-робота
Почему собакам нельзя сладкое: главная опасность шоколада
Простая альтернатива макаронам, которая улучшит ваше питание

Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней

1:28
Садоводство

Многие садоводы придерживаются мнения, что обрезка деревьев зимой может нанести серьезный вред садовым растениям. Однако ключевое условие — это правильные погодные обстоятельства.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Обрезку деревьев в декабре можно проводить только при относительно мягкой зиме. Если температура воздуха опускается ниже -7 градусов, выполнять процедуру не рекомендуется, так как в сильные морозы древесные ветки становятся ломкими, что может привести к повреждениям растений. Также важно учитывать отсутствие сильного снегопада и резких изменений погоды в ближайшее время.

Если зима тёплая, снежных завалов нет и погода стабильна, то обрезка в декабре становится вполне допустимой. Более того, у этой процедуры в зимний период есть свои преимущества.

Во время зимнего покоя деревьев активное сокодвижение отсутствует, что снижает вероятность нанесения вреда растению. В отличие от весенней или осенней обрезки, зимой "раны" на деревьях менее подвержены заражению вредителями и болезнетворными организмами. Кроме того, отсутствие листвы на деревьях облегчает процесс работы.

Зимняя обрезка также удобна с точки зрения планирования времени: в декабре садоводы, как правило, не перегружены другими огородными делами, что позволяет уделить больше внимания качественной обработке сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма
Наука и техника
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений
5 шагов для замедления старения кожи после 30
Не любите рыбу? Эти продукты заменят её и дадут омега-3
Ментальное здоровье в старости: 4 привычки, которые помогут
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае
Авиадебош на борту Utair — за нападение в самолёте агрессивному пассажиру грозит до 5 лет тюрьмы
Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония
Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери
Три ошибки при выборе костей для питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.