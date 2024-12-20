Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать парфюм зимой, чтобы он раскрылся на 100%
Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней
Путешествие сорвано — китайцу отказали в выезде из-за сувенирных печатей в паспорте
Как бессонница влияет на продолжительность жизни
Россия запускает производство первого в мире автономного трактора-робота
Почему собакам нельзя сладкое: главная опасность шоколада
Простая альтернатива макаронам, которая улучшит ваше питание
Забудьте про удобрения! Эти растения увеличат ваш урожай яблок
Певица Слава рассказала, какой подарок ждёт на Новый год

Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок

2:06
Садоводство

Томат "Пламя F1" — это один из лучших раннеспелых гибридов, который сочетает в себе высокую урожайность, привлекательный внешний вид и насыщенный вкус. Он был разработан в Новосибирске селекционером В. И. Блокиным-Мечталиным и с 2019 года включен в Госреестр. Культивация возможна как в теплицах, так и в открытом грунте благодаря устойчивости к перепадам температур.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Сорт отличается компактными кустами, достигающими 90-120 см в высоту. Детерминантный тип роста избавляет от необходимости пасынковать растения. Томаты имеют ярко-красную или оранжевую окраску, вес одного плода составляет 60-80 г. Урожайность достигает 14,1 кг с квадратного метра. Отличительная черта сорта — стойкость к болезням пасленовых и раннее созревание, которое предотвращает поражение фитофторозом.

Плоды пригодны для свежего потребления, приготовления салатов, соков, соусов, а также для консервирования. Они хорошо хранятся до 30 суток и сохраняют товарный вид при транспортировке. Однако плотная кожура может отделяться при консервировании.

Для выращивания рекомендуется начинать с рассады. Семена дезинфицируют и проращивают за 50-55 дней до высадки. Важно соблюдать плотность посадки — не более 5 кустов на квадратный метр. Уход включает регулярный полив, подкормки и прополку. Сбор урожая начинается через 85-90 дней после всходов. Плоды можно снимать даже зелеными — они дозреют в домашних условиях.

Главные достоинства сорта — устойчивость к неблагоприятным условиям, высокая урожайность, раннеспелость и универсальность в применении. Единственный минус — требовательность к качеству грунта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
Красота и стиль
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму Аудио 
Продвижение ВСУ в Курской области остановили
Правда ТВ
Продвижение ВСУ в Курской области остановили Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений
5 шагов для замедления старения кожи после 30
Не любите рыбу? Эти продукты заменят её и дадут омега-3
Ментальное здоровье в старости: 4 привычки, которые помогут
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае
Авиадебош на борту Utair — за нападение в самолёте агрессивному пассажиру грозит до 5 лет тюрьмы
Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония
Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери
Три ошибки при выборе костей для питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.