Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томат "Пламя F1" — это один из лучших раннеспелых гибридов, который сочетает в себе высокую урожайность, привлекательный внешний вид и насыщенный вкус. Он был разработан в Новосибирске селекционером В. И. Блокиным-Мечталиным и с 2019 года включен в Госреестр. Культивация возможна как в теплицах, так и в открытом грунте благодаря устойчивости к перепадам температур.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Сорт отличается компактными кустами, достигающими 90-120 см в высоту. Детерминантный тип роста избавляет от необходимости пасынковать растения. Томаты имеют ярко-красную или оранжевую окраску, вес одного плода составляет 60-80 г. Урожайность достигает 14,1 кг с квадратного метра. Отличительная черта сорта — стойкость к болезням пасленовых и раннее созревание, которое предотвращает поражение фитофторозом.

Плоды пригодны для свежего потребления, приготовления салатов, соков, соусов, а также для консервирования. Они хорошо хранятся до 30 суток и сохраняют товарный вид при транспортировке. Однако плотная кожура может отделяться при консервировании.

Для выращивания рекомендуется начинать с рассады. Семена дезинфицируют и проращивают за 50-55 дней до высадки. Важно соблюдать плотность посадки — не более 5 кустов на квадратный метр. Уход включает регулярный полив, подкормки и прополку. Сбор урожая начинается через 85-90 дней после всходов. Плоды можно снимать даже зелеными — они дозреют в домашних условиях.

Главные достоинства сорта — устойчивость к неблагоприятным условиям, высокая урожайность, раннеспелость и универсальность в применении. Единственный минус — требовательность к качеству грунта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

