Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сельдерей — настоящий кладезь витаминов, минералов и незаменимых кислот. Чтобы получить богатый урожай этого полезного овоща, важно знать основные правила ухода за ним.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сельдерей

Как правильно ухаживать за сельдереем

Одной из ключевых процедур является рыхление почвы. Корням сельдерея необходим доступ кислорода, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить растение. Когда стебли начинают возвышаться над грядкой, рыхление прекращают.

Полив лучше всего проводить ранним утром, используя тёплую воду. Для сохранения влаги в почве и борьбы с сорняками рекомендуется мульчирование.

Если стебли стали слишком толстыми, стоит убрать часть боковых листьев, чтобы солнечный свет лучше проникал к растению. Также следует регулярно удалять сухие и повреждённые листья.

Правила подкормки

Сельдерей нуждается в подкормке дважды за сезон. Оптимальным выбором будет азотное удобрение. Когда корнеплод начинает формироваться, полезно дополнительно подпитать растение борной кислотой.

Особенности подготовки к уборке урожая

Окучивать сельдерей не нужно. Напротив, головку корня рекомендуется немного оголить, чтобы предотвратить развитие боковых корешков. За две недели до сбора урожая уберите боковые листья и ещё больше обнажите корень.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и богатый урожай сельдерея, который станет не только украшением грядки, но и полезным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

