Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику

Сельдерей — настоящий кладезь витаминов, минералов и незаменимых кислот. Чтобы получить богатый урожай этого полезного овоща, важно знать основные правила ухода за ним.
Одной из ключевых процедур является рыхление почвы. Корням сельдерея необходим доступ кислорода, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить растение. Когда стебли начинают возвышаться над грядкой, рыхление прекращают.
Полив лучше всего проводить ранним утром, используя тёплую воду. Для сохранения влаги в почве и борьбы с сорняками рекомендуется мульчирование.
Если стебли стали слишком толстыми, стоит убрать часть боковых листьев, чтобы солнечный свет лучше проникал к растению. Также следует регулярно удалять сухие и повреждённые листья.
Сельдерей нуждается в подкормке дважды за сезон. Оптимальным выбором будет азотное удобрение. Когда корнеплод начинает формироваться, полезно дополнительно подпитать растение борной кислотой.
Окучивать сельдерей не нужно. Напротив, головку корня рекомендуется немного оголить, чтобы предотвратить развитие боковых корешков. За две недели до сбора урожая уберите боковые листья и ещё больше обнажите корень.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и богатый урожай сельдерея, который станет не только украшением грядки, но и полезным дополнением к вашему рациону.
Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.