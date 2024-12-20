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3 правила замешивания грунта для комнатных растений

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Садоводство

Если вы хотите улучшить качество жизни своих комнатных растений, добиться их лучшего роста, цветения и увидеть их потенциал, то лучше сами приготовьте для них грунт.

Пересадка комнатных цветов
Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пересадка комнатных цветов

Для приготовления грунта понадобится основа. Так как готовить будем универсальный грунт, за основу возьмите почвосмесь от хорошего и проверенного производителя.

Второй компонент грунта — это перлит. Он очень сильно пылит, поэтому при работе с ним нужно надеть маску или просто смочить перлит перед использованием с помощью пульверизатора.

Берёте 2/3 части основы и 1/3 перлита. И у вас получается самый простой, но воздушный грунт, где корни будут дышать и активно развиваться.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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