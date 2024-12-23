Какие растения помогут улучшить почву под картофель: погреб под забит до потолка

Каждый дачник знает, что севооборот — это важное правило в агрономии. Выращивать одну и ту же культуру на одном месте несколько лет подряд не рекомендуется.
Однако что делать, если картофель занимает большую часть огорода и нет возможности предоставить почве отдых?
Осенью многие дачники перепахивают землю и удобряют её навозом, чтобы повысить плодородие. Это достаточно распространённая практика, однако в советские времена использовался другой метод. После сбора картофеля сразу сеяли сидераты.
Сидераты — это растения, которые помогают улучшить состояние почвы. Их преимущества включают:
На зиму сидераты не скашиваются, а остаются с корнями в земле. Весной они перегнивают, и почва обогащается гумусом, благодаря чему вносить дополнительные удобрения не потребуется.
Для картофеля особенно эффективны следующие сидераты:
Семена этих растений равномерно рассыпают по обработанному участку после уборки картофеля. Весной, перед посадкой картофеля, почву вместе с сидератами перепахивают. Это поможет получить богатый урожай, даже если ранее на этой земле ничего не выращивалось.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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