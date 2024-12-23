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Какие растения помогут улучшить почву под картофель: погреб под забит до потолка

1:52
Садоводство

Каждый дачник знает, что севооборот — это важное правило в агрономии. Выращивать одну и ту же культуру на одном месте несколько лет подряд не рекомендуется.

Картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Однако что делать, если картофель занимает большую часть огорода и нет возможности предоставить почве отдых?

Правила ухода за почвой

Осенью многие дачники перепахивают землю и удобряют её навозом, чтобы повысить плодородие. Это достаточно распространённая практика, однако в советские времена использовался другой метод. После сбора картофеля сразу сеяли сидераты.

Зачем нужны сидераты

Сидераты — это растения, которые помогают улучшить состояние почвы. Их преимущества включают:

  • Обеззараживание почвы: сидераты снижают количество вредных микроорганизмов.
  • Снижение роста сорняков: плотный зеленый покров подавляет нежелательную растительность.
  • Обогащение почвы: они насыщают землю азотом, фосфором и другими полезными веществами.
  • Отпугивание вредителей: эфирные масла, которые выделяют эти растения, обладают отталкивающим эффектом.

На зиму сидераты не скашиваются, а остаются с корнями в земле. Весной они перегнивают, и почва обогащается гумусом, благодаря чему вносить дополнительные удобрения не потребуется.

Какие сидераты подходят для картофеля

Для картофеля особенно эффективны следующие сидераты:

  • Рапс
  • Горчица
  • Масленичная редька

Семена этих растений равномерно рассыпают по обработанному участку после уборки картофеля. Весной, перед посадкой картофеля, почву вместе с сидератами перепахивают. Это поможет получить богатый урожай, даже если ранее на этой земле ничего не выращивалось.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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