Полезные растения-соседи: как сделать помидоры вкуснее

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры — одни из самых популярных овощей на дачах. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно учитывать несколько ключевых моментов, связанных с севооборотом и соседством культур.

Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Томаты, помидоры

Правила севооборота

При выращивании помидоров на одном и том же участке стоит делать перерыв между посадками от трех до четырех лет. Это связано с тем, что не каждое растение сможет плодоносить на земле, где ранее росли томаты. Севооборот помогает сохранить здоровье почвы и предотвратить накопление вредителей и болезней.

Что сажать после помидоров

После сбора урожая помидоров рекомендуется высаживать фасоль, горох или сою. Эти культуры помогут восстановить почву, обогащая её азотом. Кроме того, зелень, такая как укроп или петрушка, отлично чувствует себя на грядках, где росли томаты. Можно также сажать огурцы, свеклу, редис и морковь, которые дают хороший урожай на этой почве.

Соседство с помидорами

Какие растения хорошо уживаются с помидорами? Наилучшие соседи — это фасоль, которая снова обогатит почву азотом. Бобовые и кукуруза также могут стать отличными партнёрами, так как кукуруза защищает томаты от ветра.

Не забывайте о луке и чесноке: они выделяют вещества, которые помогают предотвратить фитофтороз и благоприятно влияют на здоровье помидоров.

Особое внимание стоит уделить базилику. Эта зелень не только придаст томатам насыщенный вкус, но и привлечет полезных насекомых.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

