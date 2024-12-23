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Как добиться богатого урожая груши

2:06
Садоводство

Груши могут стать настоящим украшением сада, радуя дачников урожаем каждое лето. Однако иногда деревья отказываются плодоносить. Что же делать в такой ситуации?

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дерево груши

Опыление — ключ к успеху

Груша, как и яблоня, требует перекрестного опыления для хорошего урожая. Для этого важно, чтобы на участке росли деревья как минимум двух сортов.

Если нет возможности посадить дополнительные растения, можно привить разные сорта на уже растущее дерево. При этом саженцы должны находиться в прямой видимости друг друга, чтобы обеспечить эффективное опыление.

Правильное удобрение

Груша тратит много сил на плодоношение, поэтому регулярные подкормки очень важны. Одного навоза недостаточно: необходимо использовать удобрения, содержащие фосфор и калий. Азотные удобрения также нужны, но их следует вносить только весной, чтобы к лету дерево смогло сформировать цветочные почки.

Правильная посадка

Правильная посадка груши — еще один важный фактор для получения богатого урожая. Корневая шейка дерева должна быть на уровне земли; если ее заглубить, растение может не плодоносить несколько лет. Кроме того, поврежденные корни делают дерево более уязвимым к морозам, что тоже влияет на урожайность.

Груша не переносит кислую почву и высокие грунтовые воды, так как на таких участках корни могут загнить.

Вредители и болезни

Весной грушу может атаковать яблонный цветоед, который лишает дерево возможности зацвести. Чтобы защитить растение, необходимо регулярно опрыскивать его средствами от вредителей. Сначала применяют препараты против грибков, затем — против насекомых.

Не забывайте и о почве: регулярное рыхление приствольного круга позволит корням получать больше кислорода. В ответ на такой уход груша обязательно отблагодарит вас щедрым урожаем.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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