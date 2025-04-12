Ни грядки, ни рассады: как старая теплица станет центром летнего отдыха

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Старая теплица больше не нужна, а выкидывать жалко? Отлично! У такой конструкции огромный потенциал — от зоны отдыха до мастерской. Вот куда можно вдохновенно её переоборудовать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Теплица

1. Мини-бассейн или СПА-зона

Поставьте каркас в укромном уголке сада — и получаете тёплый бассейн даже в прохладные дни. Простая ванна под навесом — уже удовольствие. А если хочется роскоши — почему бы не оборудовать мини-СПА?

2. Пространство для отдыха

Весной и осенью внутри теплицы особенно уютно. Там не дует, не капает, не кусают комары. Достаточно добавить пол, повесить шторки, поставить кресло — и личный уголок готов.

Лежишь себе, звездами любуешься, соловьев по весне слушаешь…

Некоторые делают из старой теплицы настоящую летнюю столовую или даже гостевую спальню. Особенно эффектно смотрятся "винтажные" домики в английском стиле.

3. Курятник без хлопот

Зимой — защищённое жильё для птицы, летом — просторный выгул. Светло, безопасно, а если добавить колёсики — получится мобильный курятник.

4. Мастерская или сарай

Теплица легко превращается в хозблок: здесь удобно держать инвентарь, грунт, удобрения. Стационарные полки и стол — и у вас полноценная садовая мастерская.

5. Навес для машины

Даже если теплица не целая, можно использовать каркас как базу для автонавеса. Главное — чтобы по размеру подходило.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

