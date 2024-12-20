Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?
Чем заменить масло в бутербродах с икрой
Как избежать порчи чеснока в квартире: три способа хранения
Секреты выгодных покупок: как купить квартиру с 40% скидкой
Четырёхлетний сын Евгения Петросяна Ваган отправил письмо Деду Морозу
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Рекордные цены на кофе будут наблюдаться и в 2025 году
Северное сияние и кладбище кораблей: Что посмотреть в Териберке зимой
Почему россияне стали отказываться от покупки красной икры для новогоднего стола

Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать

1:41
Садоводство

Малину можно считать настоящим сокровищем дачного участка, но, к сожалению, многие дачники довольствуются лишь небольшим урожаем — всего сто граммов с куста. При грамотном уходе и внимании к растению с одного куста можно собрать до шести килограммов ягод! Как же добиться такого результата?

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Правильный уход за малиной

Чтобы малина радовала обилием плодов, важно правильно обращаться с кустарником с момента его посадки до созревания ягод.

  • Не спешите с урожаем. В первые три года куст может не радовать вас урожаем. На четвертый год он начинает давать плоды в полную силу.
  • Обрезка. Не забывайте периодически обрезать малину. Ветки не должны расти дольше двух лет, чтобы не ухудшать качество плодов.
  • Почва. Сажайте кустарники на мягкой и плодородной почве, чтобы обеспечить им необходимые условия для роста.
  • Полив. Малина требует обильного полива. Часто дачники забывают, что растениям нужна влага, поэтому регулярный полив — залог хорошего урожая.

Удобрения и подвязка

Для достижения богатого урожая используйте удобрения, такие как мочевина и селитра. Это поможет кустам получить необходимые питательные вещества.

Также не забывайте подвязывать взрослые кусты. Это защитит ветки от неблагоприятных погодных условий и обеспечит равномерное освещение побегов.

Следуя этим простым рекомендациям, дачник сможет увеличить урожай малины и наслаждаться свежими ягодами до самой осени.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Авто
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Когда и как пересаживать орхидею: советы для начинающих
Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать
От Камчатки до Карелии: Где покататься на снегоходах в декабре
Употребление энергетиков угрожает мужскому здоровью
Головокружение на тренировке: причины и первая помощь
Как распознать слабоумие у собаки: 4 тревожных признака
Ранняя зелень на участке: три идеи для урожая
На востоке Финляндии требуют компенсации последствий разрыва с Россией
Эксперты рассказали, куда можно поехать на февральские и мартовские праздники
Алексей Воробьёв назвал причину, по которой до сих пор не женат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.