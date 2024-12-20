Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малину можно считать настоящим сокровищем дачного участка, но, к сожалению, многие дачники довольствуются лишь небольшим урожаем — всего сто граммов с куста. При грамотном уходе и внимании к растению с одного куста можно собрать до шести килограммов ягод! Как же добиться такого результата?

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Правильный уход за малиной

Чтобы малина радовала обилием плодов, важно правильно обращаться с кустарником с момента его посадки до созревания ягод.

Не спешите с урожаем. В первые три года куст может не радовать вас урожаем. На четвертый год он начинает давать плоды в полную силу.

Обрезка. Не забывайте периодически обрезать малину. Ветки не должны расти дольше двух лет, чтобы не ухудшать качество плодов.

Почва. Сажайте кустарники на мягкой и плодородной почве, чтобы обеспечить им необходимые условия для роста.

Полив. Малина требует обильного полива. Часто дачники забывают, что растениям нужна влага, поэтому регулярный полив — залог хорошего урожая.

Удобрения и подвязка

Для достижения богатого урожая используйте удобрения, такие как мочевина и селитра. Это поможет кустам получить необходимые питательные вещества.

Также не забывайте подвязывать взрослые кусты. Это защитит ветки от неблагоприятных погодных условий и обеспечит равномерное освещение побегов.

Следуя этим простым рекомендациям, дачник сможет увеличить урожай малины и наслаждаться свежими ягодами до самой осени.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae).

