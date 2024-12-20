Как добиться рекордного урожая малины: соседи будут вам завидовать

Малину можно считать настоящим сокровищем дачного участка, но, к сожалению, многие дачники довольствуются лишь небольшим урожаем — всего сто граммов с куста. При грамотном уходе и внимании к растению с одного куста можно собрать до шести килограммов ягод! Как же добиться такого результата?
Чтобы малина радовала обилием плодов, важно правильно обращаться с кустарником с момента его посадки до созревания ягод.
Для достижения богатого урожая используйте удобрения, такие как мочевина и селитра. Это поможет кустам получить необходимые питательные вещества.
Также не забывайте подвязывать взрослые кусты. Это защитит ветки от неблагоприятных погодных условий и обеспечит равномерное освещение побегов.
Следуя этим простым рекомендациям, дачник сможет увеличить урожай малины и наслаждаться свежими ягодами до самой осени.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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