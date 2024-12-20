Рассказываем, как оживить орхидеи и заставить их цвести

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи в цветочном магазине всегда поражают буйством расцветок, но в домашних условиях они не так охотно радуют нас цветами. Как же добиться цветения у этих капризных красавиц?

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Стресс как способ стимулирования

Чтобы орхидеи начали выпускать цветоносные стрелки, необходимо создать им небольшой стресс. Если растение активно растёт, формирует новые листья и корни, но не цветёт, стоит изменить подход к уходу.

Сократите полив

Первым шагом может стать резкое сокращение полива. Дайте корням немного подсохнуть — это поможет пробудить спящие почки.

Уменьшите частоту полива минимум в два раза.

Откажитесь от опрыскивания и применения удобрений на некоторое время.

После 1-2 месяцев можно вернуться к обычному режиму полива.

Перепады температур

Ещё один способ — организовать перепады температур. В течение нескольких недель можно выносить орхидею на ночь на балкон, а утром приносить обратно в квартиру.

Разница между дневными и ночными температурами должна составлять около 6 °С.

Однако не стоит оставлять цветок в холоде ниже 16 °С.

Горячий душ

Некоторые цветоводы рекомендуют метод горячего душа. Для этого поставьте горшок с орхидеей в ванну и полейте горячей водой, но не дольше 1 минуты.

Температура воды должна быть не выше 37 °С.

После душа не поливайте и не опрыскивайте орхидею в течение двух недель.

Эти приёмы помогут создать стрессовую ситуацию для растения, заставляя его "подумать" о размножении и выпустить цветонос, чтобы оставить потомство.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

