Рассказываем, как оживить орхидеи и заставить их цвести

Орхидеи в цветочном магазине всегда поражают буйством расцветок, но в домашних условиях они не так охотно радуют нас цветами. Как же добиться цветения у этих капризных красавиц?
Чтобы орхидеи начали выпускать цветоносные стрелки, необходимо создать им небольшой стресс. Если растение активно растёт, формирует новые листья и корни, но не цветёт, стоит изменить подход к уходу.
Первым шагом может стать резкое сокращение полива. Дайте корням немного подсохнуть — это поможет пробудить спящие почки.
После 1-2 месяцев можно вернуться к обычному режиму полива.
Ещё один способ — организовать перепады температур. В течение нескольких недель можно выносить орхидею на ночь на балкон, а утром приносить обратно в квартиру.
Некоторые цветоводы рекомендуют метод горячего душа. Для этого поставьте горшок с орхидеей в ванну и полейте горячей водой, но не дольше 1 минуты.
Эти приёмы помогут создать стрессовую ситуацию для растения, заставляя его "подумать" о размножении и выпустить цветонос, чтобы оставить потомство.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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