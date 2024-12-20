Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зима – суровое испытание для газона. Чтобы он благополучно перезимовал и радовал вас сочной зеленью весной, необходимо провести ряд подготовительных работ осенью. Проверьте, все ли вы сделали правильно, используя наш чек-лист:

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Последняя стрижка:

Сделано? Последняя стрижка газона должна быть проведена до наступления устойчивых заморозков. Высота травы должна быть около 5-7 см. Слишком короткая трава будет подвержена вымерзанию, слишком длинная – может выпревать под снегом.

Совет: используйте острые лезвия газонокосилки для чистого среза, что предотвратит повреждение травы.

Уборка мусора:

Сделано? Уберите с газона все листья, ветки, мусор. Они препятствуют доступу воздуха и света, способствуя развитию грибковых заболеваний и гниению травы.

Совет: лучше всего использовать грабли с широкими зубьями. Для больших площадей можно использовать садовый пылесос.

Аэрация:

Сделано? Аэрация – прокол почвы для улучшения воздухообмена и доступа влаги к корням. Это особенно важно на тяжелых глинистых почвах.

Совет: Можно использовать вилы, специальные аэраторы или проколоть почву садовыми вилами.

Подкормка:

Сделано? Осенняя подкормка калийными удобрениями улучшает зимостойкость газона. Избегайте азотных удобрений – они стимулируют рост, а это не нужно перед зимой.

Совет: выбирайте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Следуйте инструкции на упаковке.

Профилактика болезней и вредителей:

Сделано? Обработайте газон от болезней и вредителей, если это необходимо. Осенняя обработка предотвращает их распространение весной.

Совет: проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать подходящие средства защиты растений.

Полив:

Сделано? Перед наступлением устойчивых морозов следует хорошо пролить газон. Это поможет ему пережить зимние холода.

Совет: полив особенно важен в сухую осень.

Защита от вытаптывания:

Сделано? Ограничьте хождение по газону, особенно в период оттепелей.

Совет: Проложите временные дорожки из досок, если это необходимо.

Удаление мха:

Сделано? Если на вашем газоне много мха, удалите его до зимы. Это улучшит состояние газона и предотвратит его выпревание.

Совет: используйте специальные грабли для удаления мха или вертикутатор.

Проверили все пункты? Если да, то ваш газон отлично подготовлен к зиме! Если нет – еще не поздно исправить ситуацию. Помните, что правильная подготовка газона к зиме – залог его здоровья и красоты весной.