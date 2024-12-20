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Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно

2:56
Садоводство » Советы

Зима – суровое испытание для газона.  Чтобы он благополучно перезимовал и радовал вас сочной зеленью весной, необходимо провести ряд подготовительных работ осенью.  Проверьте, все ли вы сделали правильно, используя наш чек-лист:

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Последняя стрижка:

  • Сделано?  Последняя стрижка газона должна быть проведена до наступления устойчивых заморозков.  Высота травы должна быть около 5-7 см.  Слишком короткая трава будет подвержена вымерзанию, слишком длинная – может выпревать под снегом.
  • Совет: используйте острые лезвия газонокосилки для чистого среза, что предотвратит повреждение травы.

Уборка мусора:

  • Сделано? Уберите с газона все листья, ветки, мусор.  Они препятствуют доступу воздуха и света, способствуя развитию грибковых заболеваний и гниению травы.
  • Совет: лучше всего использовать грабли с широкими зубьями. Для больших площадей можно использовать садовый пылесос.

Аэрация:

  • Сделано? Аэрация – прокол почвы для улучшения воздухообмена и доступа влаги к корням.  Это особенно важно на тяжелых глинистых почвах.
  • Совет: Можно использовать вилы, специальные аэраторы или проколоть почву садовыми вилами.

Подкормка:

  • Сделано? Осенняя подкормка калийными удобрениями улучшает зимостойкость газона.  Избегайте азотных удобрений – они стимулируют рост, а это не нужно перед зимой.
  • Совет: выбирайте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.  Следуйте инструкции на упаковке.

Профилактика болезней и вредителей:

  • Сделано? Обработайте газон от болезней и вредителей, если это необходимо.  Осенняя обработка предотвращает их распространение весной.
  • Совет: проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать подходящие средства защиты растений.

Полив:

  • Сделано? Перед наступлением устойчивых морозов следует хорошо пролить газон.  Это поможет ему пережить зимние холода.
  • Совет: полив особенно важен в сухую осень.

Защита от вытаптывания:

  • Сделано?  Ограничьте хождение по газону, особенно в период оттепелей.
  • Совет:  Проложите временные дорожки из досок, если это необходимо.

Удаление мха:

  • Сделано?  Если на вашем газоне много мха,  удалите его до зимы.  Это улучшит состояние газона и предотвратит его выпревание.
  • Совет:  используйте специальные грабли для удаления мха или вертикутатор.

Проверили все пункты?  Если да, то ваш газон отлично подготовлен к зиме!  Если нет – еще не поздно исправить ситуацию.  Помните, что правильная подготовка газона к зиме – залог его здоровья и красоты весной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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