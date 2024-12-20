Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно

Зима – суровое испытание для газона. Чтобы он благополучно перезимовал и радовал вас сочной зеленью весной, необходимо провести ряд подготовительных работ осенью. Проверьте, все ли вы сделали правильно, используя наш чек-лист:
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Газон, газонная трава
Последняя стрижка:
Сделано? Последняя стрижка газона должна быть проведена до наступления устойчивых заморозков. Высота травы должна быть около 5-7 см. Слишком короткая трава будет подвержена вымерзанию, слишком длинная – может выпревать под снегом.
Совет: используйте острые лезвия газонокосилки для чистого среза, что предотвратит повреждение травы.
Уборка мусора:
Сделано? Уберите с газона все листья, ветки, мусор. Они препятствуют доступу воздуха и света, способствуя развитию грибковых заболеваний и гниению травы.
Совет: лучше всего использовать грабли с широкими зубьями. Для больших площадей можно использовать садовый пылесос.
Аэрация:
Сделано? Аэрация – прокол почвы для улучшения воздухообмена и доступа влаги к корням. Это особенно важно на тяжелых глинистых почвах.
Совет: Можно использовать вилы, специальные аэраторы или проколоть почву садовыми вилами.
Подкормка:
Сделано? Осенняя подкормка калийными удобрениями улучшает зимостойкость газона. Избегайте азотных удобрений – они стимулируют рост, а это не нужно перед зимой.
Совет: выбирайте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Следуйте инструкции на упаковке.
Профилактика болезней и вредителей:
Сделано? Обработайте газон от болезней и вредителей, если это необходимо. Осенняя обработка предотвращает их распространение весной.
Совет: проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать подходящие средства защиты растений.
Полив:
Сделано? Перед наступлением устойчивых морозов следует хорошо пролить газон. Это поможет ему пережить зимние холода.
Совет: полив особенно важен в сухую осень.
Защита от вытаптывания:
Сделано? Ограничьте хождение по газону, особенно в период оттепелей.
Совет: Проложите временные дорожки из досок, если это необходимо.
Удаление мха:
Сделано? Если на вашем газоне много мха, удалите его до зимы. Это улучшит состояние газона и предотвратит его выпревание.
Совет: используйте специальные грабли для удаления мха или вертикутатор.
Проверили все пункты? Если да, то ваш газон отлично подготовлен к зиме! Если нет – еще не поздно исправить ситуацию. Помните, что правильная подготовка газона к зиме – залог его здоровья и красоты весной.