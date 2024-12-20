Как правильно сеять свёклу под зиму: снег не помеха

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что после образования плотного снежного покрова на огороде делать что-либо уже невозможно. Однако не спешите расстраиваться: самое время сеять свеклу под зиму!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свёкла

В зависимости от региона посев можно проводить с октября до конца ноября. Не стоит опасаться снега — он не помешает. А как правильно это сделать?

Когда сеять? Существует народная примета, по которой можно определить оптимальные сроки посева. Если на вишне осыпалась листва, значит, пора действовать.

Тонкости подзимнего посева

При организации сева свеклы учитывайте несколько ключевых моментов:

Выбор места. Для грядки лучше выбирать участок, где ранее росли лук, тыква, пасленовые или бобовые, а также клевер. После капусты, шпината, картофеля, моркови и рапса урожай свеклы будет значительно хуже. Подготовка почвы. Необходимо, чтобы грядка была солнечной, с рыхлой и удобренной почвой. Удалите все сорняки, камни и остатки корней от предыдущих растений. В качестве удобрений рекомендуется добавить перегной (3 кг на каждый квадратный метр), золу или фосфаты. Также важно, чтобы грядка была высокой, а борозды глубиной 3 см подготовлены заранее, чтобы снег не повредил посевы. Посев семян. Рекомендуется проводить посев свеклы после установления морозной температуры. Если выпал снег, аккуратно сметите его с борозд, затем на расстоянии 20 см выложите семена. Обратите внимание: семена должны быть сухими, а почву поливать не нужно.

После посева прикройте грядки теплой смесью из земли, песка и перепревшего компоста (в равных пропорциях), добавьте 3 см мульчи (сухой торф) и укройте лапником. В конце можно забросать грядки снегом, что поможет защитить посевы.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

