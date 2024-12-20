Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как скорость влияет на расход топлива
Секрет правильного использования оливкового масла в вашем рационе
Наслаждайтесь зимой в окружении птиц: простые советы и хитрости
Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе
Новогоднюю ель под праздник придумали черти
Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав
Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком
SRV из Финляндии завершает деятельность в России
Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года

Как правильно сеять свёклу под зиму: снег не помеха

2:05
Садоводство

Кажется, что после образования плотного снежного покрова на огороде делать что-либо уже невозможно. Однако не спешите расстраиваться: самое время сеять свеклу под зиму!

Свёкла
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свёкла

В зависимости от региона посев можно проводить с октября до конца ноября. Не стоит опасаться снега — он не помешает. А как правильно это сделать?

Когда сеять? Существует народная примета, по которой можно определить оптимальные сроки посева. Если на вишне осыпалась листва, значит, пора действовать.

Тонкости подзимнего посева

При организации сева свеклы учитывайте несколько ключевых моментов:

  1. Выбор места. Для грядки лучше выбирать участок, где ранее росли лук, тыква, пасленовые или бобовые, а также клевер. После капусты, шпината, картофеля, моркови и рапса урожай свеклы будет значительно хуже.
  2. Подготовка почвы. Необходимо, чтобы грядка была солнечной, с рыхлой и удобренной почвой. Удалите все сорняки, камни и остатки корней от предыдущих растений. В качестве удобрений рекомендуется добавить перегной (3 кг на каждый квадратный метр), золу или фосфаты. Также важно, чтобы грядка была высокой, а борозды глубиной 3 см подготовлены заранее, чтобы снег не повредил посевы.
  3. Посев семян. Рекомендуется проводить посев свеклы после установления морозной температуры. Если выпал снег, аккуратно сметите его с борозд, затем на расстоянии 20 см выложите семена. Обратите внимание: семена должны быть сухими, а почву поливать не нужно.

После посева прикройте грядки теплой смесью из земли, песка и перепревшего компоста (в равных пропорциях), добавьте 3 см мульчи (сухой торф) и укройте лапником. В конце можно забросать грядки снегом, что поможет защитить посевы.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт
Еда и рецепты
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Последние материалы
Как скорость влияет на расход топлива
Секрет правильного использования оливкового масла в вашем рационе
21 декабря: Потемкин, СНГ и календарь майя
Наслаждайтесь зимой в окружении птиц: простые советы и хитрости
Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе
Новогоднюю ель под праздник придумали черти
Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав
Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком
SRV из Финляндии завершает деятельность в России
Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.