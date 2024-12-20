Как правильно сеять свёклу под зиму: снег не помеха

Кажется, что после образования плотного снежного покрова на огороде делать что-либо уже невозможно. Однако не спешите расстраиваться: самое время сеять свеклу под зиму!
В зависимости от региона посев можно проводить с октября до конца ноября. Не стоит опасаться снега — он не помешает. А как правильно это сделать?
Когда сеять? Существует народная примета, по которой можно определить оптимальные сроки посева. Если на вишне осыпалась листва, значит, пора действовать.
При организации сева свеклы учитывайте несколько ключевых моментов:
После посева прикройте грядки теплой смесью из земли, песка и перепревшего компоста (в равных пропорциях), добавьте 3 см мульчи (сухой торф) и укройте лапником. В конце можно забросать грядки снегом, что поможет защитить посевы.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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