Не спешите выбрасывать: полезные идеи для старых бочек

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Старые бочки на даче не обязательно выбрасывать. Их можно использовать многофункционально, и они могут принести большую пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бачка для полива

Высокие грядки

Одним из интересных способов применения старых бочек является создание высоких грядок. Для этого нужно разрезать бочку на 2-3 сегмента, а острые края можно защитить, обмотав их разрезанным шлангом. Затем фрагменты заполняют землей и получают отличное место для выращивания картофеля, томатов, тыквы и кабачков.

Контейнер для рассады

Бочку можно использовать как контейнер для рассады. Для этого её распиливают вертикально, ставят на опоры и заполняют землей. Это отличный способ подготовить посадочный материал для дальнейшего пересаживания на постоянное место.

Клумба

Старые бочки также отлично подходят для создания клумб. Их нужно разрезать пополам, покрасить в яркие цвета и заполнить почвой. Затем в них можно высаживать как однолетние, так и многолетние растения, которые будут радовать глаз и привлекать пчел.

Компостер

Бочка с прогнившим дном может стать отличным компостером. Для этого полностью удаляется нижняя часть, а по бокам проделываются несколько отверстий для циркуляции воздуха. После этого бочку заполняют отходами, увлажняют, добавляют ЭМ-препараты, закрывают и периодически поливают. В результате получится качественный компост для вашего сада.

Хранение садового инвентаря

Старые бочки также можно использовать для хранения садового инвентаря. Если лопаты, грабли и метлы лежат беспорядочно, старую бочку можно использовать как удобное место для их хранения. Это поможет навести порядок на дачном участке и сохранить инструменты в целости.

Старые бочки могут обрести новую жизнь на даче. Используйте их креативно, чтобы повысить эффективность вашего сада и упорядочить пространство.

Уточнения

Бо́чка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

