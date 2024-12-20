Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить здоровье ваших семян томатов: советы по отбору и хранению
Не только алмазы — Якутия претендует на статус угольной столицы России
Овощи в рационе собаки: польза или вред
В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи
Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй
Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще
Что должно быть в составе кошачьего корма

Как добиться отличного урожая томатов: секреты подготовки теплицы

3:04
Садоводство

Выращивание помидоров — популярное занятие среди дачников, и для достижения максимальной урожайности важно правильно подготовить почву. Особенно это актуально, если планируется культивировать томаты в теплице.

Томат
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томат

Какой грунт нужен для томатов

При выборе грунта для помидоров нужно учитывать несколько ключевых факторов:

  • Рыхлость. Грунт должен быть легким и воздухопроницаемым.
  • Прогрев. Почва должна хорошо прогреваться перед посадкой.
  • Питательные вещества. Грунт нужно обогатить необходимыми компонентами.
  • Кислотность. Оптимальный уровень pH — 5,5.
  • Обработка. Перед посевом следует провести обработку почвы от вредителей и болезней.

Если планируется самостоятельное приготовление грунта, можно использовать смесь: 60% торфа, 20% компоста и 20% песка.

Подготовка почвы в теплице

Подготовка грунта зависит от его типа. Важно определить, с каким именно грунтом предстоит работать. Если в теплице глинистая почва, рекомендуется добавить 2 ведра торфа на квадратный метр. Для улучшения дренажа подойдет речной песок.

Также необходимо проверить уровень кислотности почвы. Это можно сделать с помощью индикаторов, которые доступны в специализированных магазинах. Для снижения кислотности применяют известкование, лучше проводить его осенью. Так, весной можно сразу приступать к посадке томатов.

Помидоры очень чувствительны к составу почвы, поэтому регулярное внесение удобрений крайне важно. Оптимальным вариантом являются органические удобрения, которые безопасны для растений. Дачники советуют удобрять глинистые почвы не реже одного раза в четыре года.

Минеральные добавки, богатые калием и фосфором, также помогут увеличить урожай, но важно следовать инструкциям на упаковке.

Осенняя обработка почвы в теплице

Подготовка грунта осенью включает в себя несколько этапов:

  1. Очистите теплицу от растительных остатков, особенно от сорняков, удаляя их с корнями.
  2. Снимите подвязки, чтобы подготовить теплицу к зиме.
  3. Промойте каркас, а при необходимости обработайте химическими препаратами, если были вредители.
  4. Приготовьте удобрения. Для весенней посадки томатов понадобится компост или перегной — 1 ведро на квадратный метр. После этого грядку нужно хорошо перекопать.
  5. Внесите калийные удобрения на глубину до 5 сантиметров.

Если почва слишком плотная, ее нужно разрыхлить и просеять, чтобы избавиться от камней и растительных остатков.

Правильная подготовка почвы для томатов — это ключ к успешному урожаю. Следуя этим рекомендациям, можно создать оптимальные условия для роста и развития ваших растений.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Не только алмазы — Якутия претендует на статус угольной столицы России
Овощи в рационе собаки: польза или вред
В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи
Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй
Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще
Что должно быть в составе кошачьего корма
Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты
Не спешите выбрасывать: полезные идеи для старых бочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.