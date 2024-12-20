Как за три недели получить свежую зелень на стол

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой свежие фрукты и овощи становятся настоящей роскошью, и многие люди теряют доступ к необходимым витаминам. Но существует простой и увлекательный способ обеспечить себя зеленью прямо у себя дома. Выращивание репчатого лука на зелень — это отличный способ добавить витамины в рацион и украсить блюда.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Зеленый лук

Почему стоит выращивать зеленый лук

Зеленый лук не только быстро растет, но и обладает множеством полезных свойств:

насыщает организм витаминами;

обладает мощным бактерицидным действием;

помогает при нервных расстройствах и простудах;

укрепляет иммунитет.

Добавляя лук в салаты и супы, можно значительно разнообразить свое меню и укрепить здоровье.

Что понадобится для выращивания

Чтобы создать условия для роста зеленого лука, понадобятся следующие материалы:

контейнер из-под куриных яиц;

перекись водорода;

пластиковый поддон;

зубочистки;

мелкий репчатый лук.

Пошаговая инструкция

Отрежьте нижнюю часть контейнера из-под яиц на высоту около 1 см. Нанесите перекись водорода на картонные ячейки для дезинфекции и поставьтепластиковые поддоны снизу. Установите пластиковые контейнеры в отрезанную крышку. Разместите зубочистки или шпажки по краям, чтобы две конструкции не соприкасались.

Перед посадкой лук нужно замочить в теплой воде и затем вставить в кармашки контейнера. Луковички быстро пускают корни, забирая воду из поддона.

Важно: в течение трех недель вы сможете получить свежую зелень. Регулярно подливайте воду в поддон, но следите, чтобы уровень не поднимался выше корней, иначе лук начнет гнить.

Выращивание зеленого лука в домашних условиях — это не только способ получить полезные витамины, но и увлекательный процесс. Попробуйте этот метод и наслаждайтесь свежей зеленью даже в зимний период.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

