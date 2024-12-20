Этот простой трюк сохранит морковь без гнили и потерь

Сохранение моркови на зиму — задача, с которой сталкиваются многие огородники. Корнеплоды быстро теряют влагу, становятся дряблыми или начинают гнить. Как избежать этих проблем и сохранить морковь свежей до весны?
Основные причины:
Чтобы этого не случилось, важно выбрать правильный способ хранения.
Один из самых популярных и доступных методов. Песок должен быть слегка влажным: при сжатии он формирует шарик, который не разваливается, но и не выделяет воду.
В контейнере или коробе выкладывайте морковь слоями:
Такая упаковка помогает моркови сохранить влагу и предотвращает появление плесени.
Мох сфагнум прекрасно удерживает влагу и обладает антисептическими свойствами. Перекладывайте корнеплоды мхом и укладывайте их в ящики или мешки.
Ещё один способ — покрытие моркови тонким слоем глины. Для этого корнеплоды окунают в жидкую глину, дают высохнуть и складывают в ёмкости для хранения.
Чтобы морковь не теряла свежесть, нужно учесть условия хранения и правильно выбрать материал для защиты. Влажный песок, мох или глина — отличные помощники, которые помогут сохранить корнеплоды до весны.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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