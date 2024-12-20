Этот простой трюк сохранит морковь без гнили и потерь

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранение моркови на зиму — задача, с которой сталкиваются многие огородники. Корнеплоды быстро теряют влагу, становятся дряблыми или начинают гнить. Как избежать этих проблем и сохранить морковь свежей до весны?

Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Почему морковь быстро портится

Основные причины:

Сухость воздуха. В условиях недостаточной влажности морковь теряет тургор, сморщивается и теряет вкус.

Неправильное хранение. Без должной защиты корнеплоды быстро покрываются плесенью или начинают прорастать.

Чтобы этого не случилось, важно выбрать правильный способ хранения.

Способы хранения моркови

Пересыпка влажным песком

Один из самых популярных и доступных методов. Песок должен быть слегка влажным: при сжатии он формирует шарик, который не разваливается, но и не выделяет воду.

В контейнере или коробе выкладывайте морковь слоями:

Первый слой — песок.

Второй — морковь, корнеплоды не должны соприкасаться.

Третий — снова песок.

Такая упаковка помогает моркови сохранить влагу и предотвращает появление плесени.

Хранение в сфагнуме

Мох сфагнум прекрасно удерживает влагу и обладает антисептическими свойствами. Перекладывайте корнеплоды мхом и укладывайте их в ящики или мешки.

Глиняная болтушка

Ещё один способ — покрытие моркови тонким слоем глины. Для этого корнеплоды окунают в жидкую глину, дают высохнуть и складывают в ёмкости для хранения.

Чтобы морковь не теряла свежесть, нужно учесть условия хранения и правильно выбрать материал для защиты. Влажный песок, мох или глина — отличные помощники, которые помогут сохранить корнеплоды до весны.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

