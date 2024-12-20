Эти методы помогут справиться с плохой всхожестью семян

Каждый огородник хочет, чтобы семена прорастали быстрее. Но что делать, если качество семенного материала оставляет желать лучшего или времени на ожидание всходов просто нет? Существуют проверенные методы, которые помогут справиться с этой задачей и повысят урожайность.
Низкая всхожесть может быть вызвана разными причинами:
Эти проблемы решаемы, если применять правильные методы подготовки.
Простой, но эффективный способ "разбудить" семена. После замачивания время ожидания всходов сокращается на 2-3 дня.
Температура воды. Для теплолюбивых культур, таких как томаты, перцы и огурцы, подходит вода 20-25 °C. Для остальных культур достаточно 10-15 °C.
Длительность замачивания:
Не забывайте каждые 4-5 часов менять воду.
Ещё один способ ускорить появление всходов. Семена, которые предварительно проросли, могут взойти на неделю раньше сухих.
Как проращивать:
Когда появятся белые ростки, процесс можно завершать.
Замачивание и проращивание — простые и доступные способы, которые помогут справиться с низкой всхожестью и сократить время ожидания первых ростков. Эти методы подойдут для большинства культур и обеспечат вас крепкими и здоровыми растениями.
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.
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