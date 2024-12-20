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Эти методы помогут справиться с плохой всхожестью семян

2:21
Садоводство

Каждый огородник хочет, чтобы семена прорастали быстрее. Но что делать, если качество семенного материала оставляет желать лучшего или времени на ожидание всходов просто нет? Существуют проверенные методы, которые помогут справиться с этой задачей и повысят урожайность.

семена льна
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
семена льна

Почему семена плохо прорастают

Низкая всхожесть может быть вызвана разными причинами:

  • Возраст семян. Чем старше материал, тем ниже его способность к прорастанию.
  • Толстая оболочка. У некоторых культур это препятствует быстрому появлению всходов.
  • Сниженный иммунитет. Семена могут быть ослаблены или подвержены болезням.

Эти проблемы решаемы, если применять правильные методы подготовки.

Замачивание

Простой, но эффективный способ "разбудить" семена. После замачивания время ожидания всходов сокращается на 2-3 дня.

Температура воды. Для теплолюбивых культур, таких как томаты, перцы и огурцы, подходит вода 20-25 °C. Для остальных культур достаточно 10-15 °C.

Длительность замачивания:

  • Горох и фасоль — 4-5 часов.
  • Огурцы, редька, кабачки, капуста — 12 часов.
  • Томаты, свёкла — до 36 часов.
  • Морковь, петрушка, лук — до 48 часов.

Не забывайте каждые 4-5 часов менять воду.

Проращивание

Ещё один способ ускорить появление всходов. Семена, которые предварительно проросли, могут взойти на неделю раньше сухих.

Как проращивать:

  • Расстелите кусок влажной ткани или марли.
  • Разложите семена тонким слоем, сверху накройте ещё одним слоем ткани.
  • Поставьте блюдце с семенами в полиэтиленовый пакет и поместите в тёплое место.
  • Промывайте семена под проточной водой один раз в день.

Когда появятся белые ростки, процесс можно завершать.

Замачивание и проращивание — простые и доступные способы, которые помогут справиться с низкой всхожестью и сократить время ожидания первых ростков. Эти методы подойдут для большинства культур и обеспечат вас крепкими и здоровыми растениями.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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