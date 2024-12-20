Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Том Холланд признался, что общается с Зендеей на секретном языке
Какие овощи и ягоды растут прямо в квартире
Визовые центры Испании приостановили биометрию в Казани и Нижнем Новгороде
Об этом мало кто знал: кофе спасает от диабета
Цвет автомобиля может выдать ценную информацию о владельце
Луна старше, чем считалось: открытое переплавление её поверхности
Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках

Избегайте этих сочетаний: опасные соседства в вашем огороде

3:16
Садоводство » Советы

Садоводство — это не только искусство, но и наука, и правильное соседство растений играет важную роль в их здоровье и урожайности. Некоторые растения могут оказать негативное воздействие друг на друга, препятствуя росту, развитию и даже вызывая болезни. В этой статье мы рассмотрим растения, которые ни в коем случае нельзя сажать рядом, чтобы избежать опасного соседства.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

Помидоры и картофель

Эти два овоща принадлежат к одному семейству (пасленовым) и подвержены одним и тем же заболеваниям, например, фитофторозу. Если вы посадите их рядом, вероятность заражения обеих культур возрастает. Лучше разделять их на разных участках, чтобы снизить риск заболеваний.

Морковь и укроп

Морковь и укроп также не являются лучшими соседями. Укроп выделяет эфирные масла, которые могут замедлять рост моркови. Поэтому старайтесь сажать эти культуры в разные части грядки, чтобы избежать негативного влияния.

Лук и горох

Лук и горох могут угнетать друг друга. Лук выделяет вещества, которые негативно влияют на горох, замедляя его рост. Чтобы обе культуры развивались здоровыми, лучше высаживать их подальше друг от друга.

Кабачки и огурцы

Хотя оба этих растения любят тепло и влагу, их совместная посадка может привести к проблемам. Кабачки могут подавлять рост огурцов, а также привлекать вредителей, которые могут повредить обе культуры. Лучше уделить каждой культуре отдельное пространство.

Капуста и клубника

Капуста может негативно влиять на клубнику, подавляя ее рост. Клубника, в свою очередь, может привлекать вредителей, которые могут повредить капусту. Эти культуры лучше всего сажать в разных частях огорода.

Фасоль и репа

Фасоль и репа не ладят друг с другом. Фасоль может подавлять рост репы, в то время как репа может угнетать фасоль. Чтобы избежать конфликтов, стоит разделять эти растения на расстоянии друг от друга.

Мелисса и лаванда

Несмотря на то что оба этих растения ароматны и полезны, они не являются удачными соседями. Мелисса требует высокое содержание влаги, а лаванда предпочитает сухие условия. Сажая их рядом, вы рискуете создать условия, неблагоприятные для обоих растений.

Баклажаны и сладкий перец

Баклажаны и сладкий перец также принадлежат к одной семье (пасленовым) и могут страдать от одних и тех же заболеваний. Высаживая их рядом, вы увеличиваете риск заражения. Лучше сажать их отдельно, чтобы снизить шансы на заболевание.

При создании огорода важно учитывать не только потребности каждого растения, но и их совместимость с соседями. Изучая влияние растений друг на друга, вы можете избежать множества проблем и добиться более здорового и плодородного участка. Планируя посадки, обязательно учитывайте «опасное соседство», чтобы ваши растения росли и развивались наилучшим образом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Авто
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Последние материалы
Цвет автомобиля может выдать ценную информацию о владельце
Луна старше, чем считалось: открытое переплавление её поверхности
Подготовка газона к зиме: проверьте, всё ли сделано правильно
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках
Сделайте свою жизнь активнее: 10 всем доступных вариантов
Создаём идеальный макияж для свидания
Утюг можно выбрасывать! Раскрыт способ погладить вещи с помощью душа
Выяснилось, какую икру больше всего любят россияне
Анджелина Джоли пошла на смелый шаг ради роли в новом фильме о мире высокой моды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.