Рассказываем, как поливать и кормить комнатные растения зимой

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — сложный период для комнатных растений. Даже в тепле квартир они ощущают смену сезонов, перестраивая свои процессы. Если ухаживать за ними так же, как летом, можно нанести вред. Но правильная подготовка поможет цветам пережить холода без проблем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Пересадка: просторный горшок

Пересаживать растения рекомендуется заранее, до конца октября. Это позволит им адаптироваться к новому горшку до наступления холодов. Более просторная ёмкость обеспечит корням комфортные условия на всю зиму.

Борьба с вредителями

Зима — период, когда растения становятся особенно уязвимы перед патогенами и насекомыми.

На этапе подготовки цветы обрабатывают инсектицидами, уделяя внимание не только почве, но и листьям. Даже после обработки важно регулярно осматривать растения, чтобы вовремя заметить первые признаки болезней.

Полив и подкормка

Зимой растения требуют особого подхода к поливу: увлажнение проводят только после полного высыхания земли. Избыточная влага в этот период вредна.

Последнюю подкормку следует внести в сентябре. В холодные месяцы растения замедляют рост, и дополнительное питание им не требуется.

Освещение

Сокращение светового дня — одна из главных зимних проблем для комнатных растений, особенно тропических. Подготовьте для них искусственное освещение, чтобы компенсировать нехватку света.

Правильная пересадка, умеренный полив, защита от вредителей и дополнительный свет помогут вашим растениям успешно пережить зиму. А с наступлением весны они порадуют новым цветением.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

