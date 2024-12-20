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Рассказываем, как поливать и кормить комнатные растения зимой

1:47
Садоводство

Зима — сложный период для комнатных растений. Даже в тепле квартир они ощущают смену сезонов, перестраивая свои процессы. Если ухаживать за ними так же, как летом, можно нанести вред. Но правильная подготовка поможет цветам пережить холода без проблем.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Пересадка: просторный горшок

Пересаживать растения рекомендуется заранее, до конца октября. Это позволит им адаптироваться к новому горшку до наступления холодов. Более просторная ёмкость обеспечит корням комфортные условия на всю зиму.

Борьба с вредителями

Зима — период, когда растения становятся особенно уязвимы перед патогенами и насекомыми.

На этапе подготовки цветы обрабатывают инсектицидами, уделяя внимание не только почве, но и листьям. Даже после обработки важно регулярно осматривать растения, чтобы вовремя заметить первые признаки болезней.

Полив и подкормка

Зимой растения требуют особого подхода к поливу: увлажнение проводят только после полного высыхания земли. Избыточная влага в этот период вредна.

Последнюю подкормку следует внести в сентябре. В холодные месяцы растения замедляют рост, и дополнительное питание им не требуется.

Освещение

Сокращение светового дня — одна из главных зимних проблем для комнатных растений, особенно тропических. Подготовьте для них искусственное освещение, чтобы компенсировать нехватку света.

Правильная пересадка, умеренный полив, защита от вредителей и дополнительный свет помогут вашим растениям успешно пережить зиму. А с наступлением весны они порадуют новым цветением.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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