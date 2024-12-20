Три ошибки ухода за орхидеями, которые нужно исправить

Даже у самых опытных цветоводов орхидеи могут перестать цвести или начать засыхать. Однако это не повод избавляться от растения. Следуя простым шагам, можно вернуть орхидею к жизни.
Корни — основа здоровья орхидеи. Именно с них стоит начать реанимацию.
Осторожно извлеките растение из горшка, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что корни орхидей часто переплетаются, поэтому действуйте аккуратно.
После осмотра нужно определить, какие корни здоровы, а какие требуют удаления:
Используйте острые и продезинфицированные инструменты, чтобы не повредить здоровые ткани.
После обрезки обработайте корни перекисью водорода. Это поможет обеззаразить растение и предотвратить дальнейшее развитие грибковых инфекций.
Не забудьте также продезинфицировать горшок, чтобы не оставить следов инфекции.
После всех процедур пересадите орхидею в чистый грунт, предназначенный для этого вида растений. Правильный субстрат и горшок помогут растению быстрее восстановиться.
Орхидея — растение, которое требует внимания, но способно удивлять своей жизнестойкостью. Своевременные меры и уход помогут вернуть красоту даже казалось бы безнадёжному цветку.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.