Три ошибки ухода за орхидеями, которые нужно исправить

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже у самых опытных цветоводов орхидеи могут перестать цвести или начать засыхать. Однако это не повод избавляться от растения. Следуя простым шагам, можно вернуть орхидею к жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с орхидеей

Шаг 1. Осмотрите корни

Корни — основа здоровья орхидеи. Именно с них стоит начать реанимацию.

Осторожно извлеките растение из горшка, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что корни орхидей часто переплетаются, поэтому действуйте аккуратно.

Шаг 2. Удалите повреждённые части

После осмотра нужно определить, какие корни здоровы, а какие требуют удаления:

Здоровые корни обычно зелёного или серого цвета.

Жёлтые, коричневые или почерневшие корни следует обрезать.

Мягкие и губчатые участки тоже нужно удалить, так как они поражены грибком.

Используйте острые и продезинфицированные инструменты, чтобы не повредить здоровые ткани.

Шаг 3. Проведите дезинфекцию

После обрезки обработайте корни перекисью водорода. Это поможет обеззаразить растение и предотвратить дальнейшее развитие грибковых инфекций.

Не забудьте также продезинфицировать горшок, чтобы не оставить следов инфекции.

Финальный шаг: пересадка

После всех процедур пересадите орхидею в чистый грунт, предназначенный для этого вида растений. Правильный субстрат и горшок помогут растению быстрее восстановиться.

Орхидея — растение, которое требует внимания, но способно удивлять своей жизнестойкостью. Своевременные меры и уход помогут вернуть красоту даже казалось бы безнадёжному цветку.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

