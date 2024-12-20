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Как выбрать живую изгородь для защиты от посторонних глаз: лучшие варианты

Садоводство

Живая изгородь – прекрасное решение этой задачи, предлагающее не только приватность, но и эстетическую привлекательность, а также экологическую пользу. Однако выбор подходящего растения – задача не из простых, ведь существует множество видов живых изгородей, отличающихся по высоте, густоте, скорости роста и требованиям к уходу.

Давайте рассмотрим наиболее популярные варианты, подходящие для создания непроницаемого барьера от посторонних глаз:

Высокие и густые изгороди:

  • Туя западная (Thuja occidentalis): вечнозелёное хвойное растение, формирующее густую, пышную крону.  Быстро растёт, хорошо переносит стрижку и формирование. Существует множество сортов, отличающихся по форме и цвету хвои.  Образует надежный, непрозрачный экран, обеспечивая отличную защиту от взглядов.
  • Ель колючая (Picea pungens):  Ещё один вечнозелёный хвойник, отличающийся колючей хвоей и красивой серебристой окраской.  Растет медленно, но формирует очень плотную изгородь, практически непроницаемую для взглядов.  Требует меньше стрижки, чем туя.
  • Граб обыкновенный (Carpinus betulus): листопадное дерево,  образующее густую изгородь с красивой текстурой коры.  Хорошо переносит стрижку, быстро отрастает после обрезки.  Осенью листья приобретают желто-оранжевую окраску.

Среднерослые изгороди:

  • Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare): листопадный кустарник с темными, глянцевыми листьями.  Быстро растет, легко переносит стрижку, образуя плотную, практически непроницаемую стену.  Хорошо цветет,  имеет приятный аромат.
  • Самшит вечнозелёный (Buxus sempervirens): вечнозелёный кустарник, идеально подходящий для создания низких и среднерослых изгородей.  Растет медленно,  очень хорошо переносит стрижку, позволяя создавать различные геометрические формы.  Требует регулярного полива и подкормки.

Низкорослые изгороди:

  • Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii):  листопадный кустарник с колючими ветвями и яркой окраской листьев (в зависимости от сорта).  Образует непроходимую и декоративную изгородь,  отлично защищающую от взглядов, а также от непрошенных гостей.
  • Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis):  невысокий стелющийся кустарник с мелкими листьями.  Образует плотный,  почти непрозрачный ковер,  идеально подходящий для создания низких живых изгородей.

Что нужно учитывать при выборе:

  • Скорость роста:  быстрорастущие растения позволят вам быстро создать сплошной заслон, но потребуют более частого ухода и обрезки.
  • Требовательность к уходу: некоторые растения более капризны, чем другие, и требуют регулярного полива, подкормки и обрезки.
  • Климат: выбирайте растения, хорошо адаптированные к климатическим условиям вашего региона.
  • Высота и ширина: учитывайте желаемую высоту и ширину изгороди при выборе растений.
  • Декоративные качества: обращайте внимание на цвет листьев, форму куста, наличие цветов и плодов.

Живая изгородь – это долгосрочное вложение, поэтому перед выбором растений необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» каждого варианта.  Правильно подобранные растения обеспечат вам надежную защиту от посторонних глаз и станут настоящим украшением вашего участка.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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