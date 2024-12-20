Ранняя зелень на участке: три идеи для урожая

Весна — время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах. Вместо того чтобы переплачивать за зелень в магазине, можно заранее позаботиться о раннем урожае на своем участке. Высадка зелени осенью — идеальный способ обеспечить себя полезными продуктами уже в первые тёплые дни.
Осенняя посадка зелени имеет массу преимуществ: растения успевают укорениться, быстрее развиваются весной и дают обильный урожай. Вот несколько вариантов культур, которые обязательно стоит попробовать.
Щавель — один из самых неприхотливых вариантов. Весной он радует первыми сочными листьями сразу после прогрева почвы.
Как ухаживать:
Использование: листья щавеля отлично подходят для супов, салатов и даже выпечки.
Петрушка — ещё одна универсальная зелень, которая отлично переносит зимние условия.
Особенности:
Первые всходы петрушки появляются ранней весной, а к маю она уже полностью готова к сбору.
Черемша считается настоящим деликатесом ранней весны. Её острые, ароматные листья начинают появляться уже в марте-апреле.
Совет: употребляйте черемшу как можно раньше, ведь к маю она теряет свой насыщенный вкус.
Осенью растения легче укореняются, а весной требуют минимального ухода. Успевшие взойти культуры украсят стол, наполнят блюда витаминами и избавят от необходимости покупать дорогую зелень на рынке.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.