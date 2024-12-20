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Ранняя зелень на участке: три идеи для урожая

Садоводство

Весна — время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах. Вместо того чтобы переплачивать за зелень в магазине, можно заранее позаботиться о раннем урожае на своем участке. Высадка зелени осенью — идеальный способ обеспечить себя полезными продуктами уже в первые тёплые дни.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Что посадить осенью

Осенняя посадка зелени имеет массу преимуществ: растения успевают укорениться, быстрее развиваются весной и дают обильный урожай. Вот несколько вариантов культур, которые обязательно стоит попробовать.

Щавель

Щавель — один из самых неприхотливых вариантов. Весной он радует первыми сочными листьями сразу после прогрева почвы.

Как ухаживать:

  • Выберите солнечное место для посадки.
  • Щавель не требует сложного ухода, но хорошо растёт на рыхлой почве.

Использование: листья щавеля отлично подходят для супов, салатов и даже выпечки.

Петрушка

Петрушка — ещё одна универсальная зелень, которая отлично переносит зимние условия.

Особенности:

  • Высаживайте её в нейтральную рыхлую почву, лучше всего после картофеля или помидоров.
  • Если не обрезать цветоносы, петрушка может размножаться самосевом, что делает её ещё более удобной для садоводов.

Первые всходы петрушки появляются ранней весной, а к маю она уже полностью готова к сбору.

Черемша

Черемша считается настоящим деликатесом ранней весны. Её острые, ароматные листья начинают появляться уже в марте-апреле.

Совет: употребляйте черемшу как можно раньше, ведь к маю она теряет свой насыщенный вкус.

Почему осенняя посадка зелени — это удобно

Осенью растения легче укореняются, а весной требуют минимального ухода. Успевшие взойти культуры украсят стол, наполнят блюда витаминами и избавят от необходимости покупать дорогую зелень на рынке.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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