Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас, известный как долларовое дерево, стал одним из самых популярных комнатных растений. Причина его популярности — не только красота, но и примета, что растение якобы приносит достаток. Правда это или нет — вопрос спорный, но одно ясно точно: купить замиокулькас в магазине — удовольствие не из дешёвых.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Замиокулькас

Однако существует способ обзавестись этим растением бесплатно. Для этого достаточно всего лишь одного листочка, который можно попросить у знакомых или найти в офисе.

Первый шаг: подготовка листа

Прежде чем приступить к размножению, важно правильно обработать листовой черенок. После среза дайте ему подсохнуть, оставив на воздухе при комнатной температуре примерно на 12 часов.

Если вы опасаетесь, что черенок может начать гнить, стоит нанести на срез немного измельчённого древесного угля. Это не только предотвратит возможное загнивание, но и ускорит укоренение.

Какой грунт выбрать

Для замиокулькаса лучше всего подойдёт готовая почва для суккулентов. Её стоит обогатить добавками, такими как перлит и вермикулит, чтобы обеспечить хорошую воздухопроницаемость. Наполните контейнер этим грунтом и воткните в него черенки на четверть их длины.

Совет: для надёжности укореняйте сразу несколько листьев. Это увеличит шансы на успех.

Уход и ожидание

Периодически увлажняйте почву, но избегайте излишков воды, чтобы не спровоцировать гниение. Главное в этом процессе — терпение: на то, чтобы черенок дал корни, может уйти до полугода.

Зато результат того стоит: из небольшого листочка вырастет полноценное долларовое дерево, которое не только украсит интерьер, но и, возможно, станет символом вашего финансового благополучия.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

