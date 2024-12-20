Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы тщательно подходят к выбору сортов для своих грядок: томаты, перцы и огурцы — всё подбирается с любовью. Но вот с картофелем часто поступают проще, выбирая первый попавшийся сорт или вовсе смешивая несколько. А зря!

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Ошибка, которая приведёт к проблемам

На первый взгляд, кажется, что посадка разных сортов картофеля вперемешку — идея безобидная. Ведь переопыления не произойдёт: картофель — растение самоопыляемое. Однако это решение может обернуться множеством трудностей, особенно во время сбора урожая и его дальнейшего хранения.

Три причины не смешивать сорта

Разный срок созревания. Картофель разных сортов созревает в разные сроки. Это создаёт неудобства при уборке: часть урожая ещё не готова, а другая уже начинает портиться.

Проблемы при хранении. Когда сорта перемешаны, их сложно использовать по назначению. Один картофель хорош для варки, а другой разваливается или вовсе становится неподходящим для жарки.

Хаос в следующем сезоне. Весной предстоит или потратить много времени на переборку клубней, или опять сажать всё вперемешку. Это создаёт риск пересортицы и приводит к дополнительным затратам на покупку семян.

Как избежать ошибок

Разделяйте сорта по рядам. Это упростит сбор урожая и дальнейшую сортировку.

Подписывайте посадки. Используйте бирки, чтобы не путать разные сорта на грядке.

Сохраняйте урожай правильно. Картофель для разных кулинарных целей лучше хранить отдельно.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

