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Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке

1:43
Садоводство

Многие садоводы тщательно подходят к выбору сортов для своих грядок: томаты, перцы и огурцы — всё подбирается с любовью. Но вот с картофелем часто поступают проще, выбирая первый попавшийся сорт или вовсе смешивая несколько. А зря!

Картофель
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Ошибка, которая приведёт к проблемам

На первый взгляд, кажется, что посадка разных сортов картофеля вперемешку — идея безобидная. Ведь переопыления не произойдёт: картофель — растение самоопыляемое. Однако это решение может обернуться множеством трудностей, особенно во время сбора урожая и его дальнейшего хранения.

Три причины не смешивать сорта

  • Разный срок созревания. Картофель разных сортов созревает в разные сроки. Это создаёт неудобства при уборке: часть урожая ещё не готова, а другая уже начинает портиться.
  • Проблемы при хранении. Когда сорта перемешаны, их сложно использовать по назначению. Один картофель хорош для варки, а другой разваливается или вовсе становится неподходящим для жарки.
  • Хаос в следующем сезоне. Весной предстоит или потратить много времени на переборку клубней, или опять сажать всё вперемешку. Это создаёт риск пересортицы и приводит к дополнительным затратам на покупку семян.

Как избежать ошибок

  • Разделяйте сорта по рядам. Это упростит сбор урожая и дальнейшую сортировку.
  • Подписывайте посадки. Используйте бирки, чтобы не путать разные сорта на грядке.
  • Сохраняйте урожай правильно. Картофель для разных кулинарных целей лучше хранить отдельно.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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