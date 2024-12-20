Баклажаны и полив: 5 ошибок, из-за которых вы рискуете остаться без урожая

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны – теплолюбивые и влаголюбивые растения, но неправильный полив может свести на нет все ваши усилия по выращиванию богатого урожая. Одной из самых распространенных и обидных ошибок является неправильный режим полива, который приводит к стрессам у растения и, как следствие, к потере урожая.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада баклажана

Что категорически нельзя делать:

Недостаточный полив: баклажаны нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Недостаток влаги приводит к замедлению роста, уменьшению размера плодов, пожелтению листьев и опаданию цветков и завязей. Растение испытывает стресс, что делает его более уязвимым к болезням и вредителям. Сухой грунт – прямой путь к снижению урожайности и мелким, невкусным плодам.

Избыточный полив: другая крайность – переувлажнение почвы. Застой воды у корней приводит к загниванию корневой системы, развитию грибковых заболеваний, таких как корневая гниль и фитофтора. Листья начинают желтеть, стебли становятся мягкими, а плоды – вялыми и невкусными. Перелив так же опасен, как и недостаток влаги.

Поливать холодной водой: использование холодной воды для полива – шоковая ситуация для баклажанов. Это приводит к ослаблению растения, снижению его иммунитета, и, как следствие, к заболеваниям. Лучше всего поливать теплой, отстоянной водой, температура которой приближена к температуре окружающего воздуха.

Поливать листья: попадание воды на листья баклажанов, особенно в вечернее время или в пасмурную погоду, способствует развитию грибковых заболеваний. Вода, задерживающаяся на листьях, создает благоприятную среду для распространения спор грибов. Поливайте баклажаны под корень, стараясь не мочить листья.

Неправильный график полива: не стоит поливать баклажаны по строгому графику, не учитывая погодные условия. В жаркую и сухую погоду полив должен быть более частым и обильным, чем в прохладную и дождливую. Оптимальным решением является проверка влажности почвы перед каждым поливом. Если верхний слой почвы сухой на глубину 2-3 см, пора поливать.

Как правильно поливать баклажаны:

Используйте теплую, отстоянную воду.

Полив осуществляйте под корень, избегая попадания воды на листья.

Ориентируйтесь на влажность почвы.

В жаркую погоду поливайте чаще и обильнее.

Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и предотвратить пересыхание.

Неправильный полив – одна из самых распространённых ошибок, ведущих к потере урожая баклажанов. Следуя простым рекомендациям, вы сможете избежать этой обидной ошибки и собрать богатый урожай вкусных и сочных плодов. Внимательность и забота о растениях – залог успеха в огородничестве!