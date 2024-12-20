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Баклажаны и полив: 5 ошибок, из-за которых вы рискуете остаться без урожая

3:07
Садоводство » Овощи

Баклажаны – теплолюбивые и влаголюбивые растения, но неправильный полив может свести на нет все ваши усилия по выращиванию богатого урожая.  Одной из самых распространенных и обидных ошибок является неправильный режим полива, который приводит к стрессам у растения и, как следствие, к потере урожая.

Рассада баклажана
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада баклажана

Что категорически нельзя делать:

  • Недостаточный полив: баклажаны нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Недостаток влаги приводит к замедлению роста,  уменьшению размера плодов,  пожелтению листьев и  опаданию цветков и завязей.  Растение испытывает стресс, что делает его более уязвимым к болезням и вредителям.  Сухой грунт – прямой путь к снижению урожайности и  мелким, невкусным плодам.
  • Избыточный полив: другая крайность – переувлажнение почвы.  Застой воды у корней приводит к загниванию корневой системы, развитию грибковых заболеваний, таких как корневая гниль и фитофтора.  Листья начинают желтеть, стебли становятся мягкими, а плоды – вялыми и невкусными.  Перелив так же опасен, как и недостаток влаги.
  • Поливать холодной водой: использование холодной воды для полива –  шоковая ситуация для баклажанов.  Это  приводит к  ослаблению растения, снижению его иммунитета,  и, как следствие, к заболеваниям.  Лучше всего поливать теплой, отстоянной водой,  температура которой приближена к температуре окружающего воздуха.
  • Поливать листья:  попадание воды на листья баклажанов, особенно в вечернее время или в пасмурную погоду, способствует развитию грибковых заболеваний.  Вода, задерживающаяся на листьях, создает благоприятную среду для распространения спор грибов.  Поливайте баклажаны под корень, стараясь не мочить листья.
  • Неправильный график полива: не стоит поливать баклажаны по строгому графику,  не учитывая погодные условия. В жаркую и сухую погоду полив должен быть более частым и обильным, чем в прохладную и дождливую.  Оптимальным решением является проверка влажности почвы перед каждым поливом.  Если верхний слой почвы сухой на глубину 2-3 см, пора поливать.

Как правильно поливать баклажаны:

  • Используйте теплую, отстоянную воду.
  • Полив осуществляйте под корень,  избегая попадания воды на листья.
  • Ориентируйтесь на влажность почвы.
  • В жаркую погоду поливайте чаще и обильнее.
  • Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и предотвратить пересыхание.

Неправильный полив –  одна из самых распространённых ошибок, ведущих к потере урожая баклажанов. Следуя простым рекомендациям, вы сможете избежать этой обидной ошибки и собрать богатый урожай вкусных и сочных плодов.  Внимательность и забота о растениях – залог успеха в огородничестве!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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