Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?

Вышла обновлённая версия Красной книги, посвящённая растениям и грибам. Из нее исключено около ста наименований, но добавлено более 150 новых. В книге представлены растения, за сбор которых установлена уголовная ответственность, все они произрастают в Хабаровском крае, сообщает transsibinfo.com.
Предшествовавшая публикации работа была результатом тщательных исследований, проведённых сотнями специалистов, а обновлённый список не пересматривался на протяжении двадцати лет.
Сейчас в Красной книге содержится почти 750 видов растений и грибов, каждый из которых подробно описан и проиллюстрирован, а также указан его охранный статус.
В текущей версии книги три растения имеют уголовную ответственность за нелегальный сбор или причинение вреда: это гриб мацутакэ, женьшень и родиола розовая — все они встречаются в Хабаровском крае.
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