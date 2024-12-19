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Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?

1:02
Садоводство

Вышла обновлённая версия Красной книги, посвящённая растениям и грибам. Из нее исключено около ста наименований, но добавлено более 150 новых. В книге представлены растения, за сбор которых установлена уголовная ответственность, все они произрастают в Хабаровском крае, сообщает transsibinfo.com.

Гриб мацутакэ
Фото: Own work by No108.109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/8.1/
Гриб мацутакэ

Предшествовавшая публикации работа была результатом тщательных исследований, проведённых сотнями специалистов, а обновлённый список не пересматривался на протяжении двадцати лет.

Сейчас в Красной книге содержится почти 750 видов растений и грибов, каждый из которых подробно описан и проиллюстрирован, а также указан его охранный статус.

В текущей версии книги три растения имеют уголовную ответственность за нелегальный сбор или причинение вреда: это гриб мацутакэ, женьшень и родиола розовая — все они встречаются в Хабаровском крае.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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