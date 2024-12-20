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Как дать вторую жизнь проросшим овощам: секреты зимнего огорода

1:47
Садоводство

Ошибки при хранении овощей часто приводят к тому, что они начинают прорастать. Но это не повод их выбрасывать! Такие корнеплоды можно превратить в основу для домашнего зимнего огорода. Просто дайте им второй шанс, следуя этим простым рекомендациям:

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Морковь

Если у вас проросла морковь, опустите её кусочек в воду на 3 дня. Как только появятся корешки, пересадите её в грунт. Это станет отличным началом вашего зимнего огорода, а свежая зелень порадует вас полезными добавками к блюдам.

Свекла

Проросшая свекла тоже отлично подходит для дальнейшего проращивания. Поместите её в землю, и вскоре вы получите свежую ботву. Её можно добавлять в салаты, супы или даже смузи — полезно и вкусно.

Чеснок

Проросшие зубчики чеснока можно воткнуть в грунт или использовать влажные опилки. Через несколько недель появится ароматная зелень, которую можно использовать как пикантное дополнение к блюдам.

Лук

Репчатый лук, посаженный в песок, даст свежую зелень. Если же у вас есть лук-порей, отрежьте верхнюю часть, оставив 4-5 см от корней, и поставьте его в воду. Уже через несколько дней вы увидите первые ростки.

Капуста

Даже от капустного кочана можно получить пользу! Оставшуюся кочерыжку поместите в горшок с землёй. Вскоре она порадует вас капустной зеленью, богатой микроэлементами.

Простые шаги для зелёного огорода

Проросшие овощи — это не проблема, а возможность! Дайте им шанс продолжить расти, чтобы радовать вас свежей зеленью и полезными добавками к вашему рациону.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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