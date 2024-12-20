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Когда сажать раннюю капусту: советы для высокой урожайности

2:18
Садоводство

Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду ранней капусты, важно уделить внимание правильному выбору сроков посева. На эти сроки влияют два основных фактора: условия выращивания и способ выращивания. Рассмотрим их подробнее.

Капуста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капуста

Условия выращивания

Оптимальная температура для роста капустной рассады составляет 12-16 градусов. Если температура выше, а света недостаточно, растения начинают вытягиваться, что негативно сказывается на их адаптации после пересадки в открытый грунт. Это может замедлить их рост и снизить урожайность.

Для создания идеальных условий важно следить за температурным режимом и освещением. Если соблюсти эти параметры, рассада будет крепкой и готовой к пересадке в грунт в оптимальные сроки.

Способы выращивания рассады

Выбор способа выращивания напрямую влияет на сроки посева:

Выращивание в отдельных стаканчиках без пикировки

Этот способ позволяет создать комфортные условия для корневой системы и избежать повреждений при пересадке. Посев рекомендуется проводить за 45-55 дней до предполагаемой высадки в грунт. Важно иметь возможность снижать температуру до оптимальных значений после появления всходов.

Выращивание в общем контейнере с пикировкой

Если вы планируете выращивать рассаду в одном контейнере, а затем пересаживать её в отдельные ёмкости, поддерживайте температуру 18-20 градусов. Семена лучше сеять за 35-45 дней до высадки в грунт. Такой способ потребует больше усилий, но тоже даёт хороший результат при правильном уходе.

Что выбрать

Опытные аграрии рекомендуют выращивать рассаду в отдельных стаканчиках. Это не только облегчает пересадку, но и способствует более качественному росту растений, а также раннему плодоношению. Однако если такой возможности нет, вариант с пикировкой вполне допустим, при условии соблюдения всех рекомендаций.

Выбор метода зависит от ваших возможностей, но главное — соблюдать температурный режим и избегать излишнего вытягивания рассады.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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