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Уютный огород в городской квартире: что посеять в горшках?

3:40
Садоводство » Овощи

Зелень на подоконнике – уже классика.  Однако возможности домашнего растениеводства намного шире, чем просто петрушка и укроп.  Даже в небольшой городской квартире можно вырастить  множество вкусных и полезных растений, которые украсят интерьер и порадуют вас свежим урожаем.  Давайте рассмотрим, что можно успешно культивировать дома, выходя за рамки обычной зелени.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада томатов

Овощи:

  • Перец чили: компактные кустики чили легко выращиваются в горшках на солнечном подоконнике.  Они не только дают острый урожай, но и прекрасно смотрятся. Выбор сортов огромен – от миниатюрных до крупных, от сладких до адски острых.
  • Томаты черри: небольшие томаты черри – отличный вариант для квартиры. Существуют специальные низкорослые сорта, предназначенные для выращивания в контейнерах.  Они порадуют вас сочными плодами.
  • Мини-огурцы: существуют сорта огурцов, специально выведенные для выращивания в домашних условиях.  Они компактные и плодоносят обильно.  Не забудьте обеспечить им опору для плетей.
  • Редис: редис – быстрорастущее растение, которое легко вырастить даже на небольшом подоконнике.  От посева до сбора урожая проходит всего несколько недель.
  • Лук-порей: можно выращивать из семян или использовать "луковые перья", посадив их в воду или почву.  Порей неприхотлив и даст вам сочную зелень.

Фрукты и ягоды:

  • Клубника ремонтантная:  ремонтантная клубника плодоносит несколько раз в год, радуя вас свежими ягодами практически постоянно.  Выращивайте её в подвесных кашпо или горшках.
  • Лимон или другие цитрусовые:  выращивание цитрусовых – это долгосрочный проект, но результат того стоит.  С течением времени вы получите миниатюрное, но плодоносящее деревце, которое будет украшать вашу квартиру.
  • Малина: некоторые карликовые сорта малины подходят для домашнего выращивания.  Но потребуется обеспечить им достаточно света и места.

Другие растения:

  • Грибы: выращивание грибов в домашних условиях возможно, но требует специальных условий и субстратов.  Однако, некоторые виды, например, вешенки, относительно несложно вырастить в домашних условиях.
  • Пряные травы:  за пределами петрушки и укропа существует множество других пряных трав, которые хорошо растут в горшках: базилик, розмарин, тимьян, орегано, мята.  Они не только украсят вашу кухню, но и обогатят ваши кулинарные творения.

Важные моменты:

  • Выбор места: большинству растений нужен солнечный свет, поэтому выбирайте южные или юго-восточные подоконники.
  • Почва и горшки:  используйте специальную почвенную смесь для овощей или цветов, а горшки должны быть достаточно просторными для корневой системы растений.
  • Полив: регулярный полив – залог успеха.  Не допускайте пересыхания почвы, но и избегайте застоя воды.
  • Подкормка: регулярное внесение удобрений обеспечит растениям необходимые питательные вещества.

Выращивание продуктов дома – это не только способ получить свежие и вкусные ингредиенты для ваших блюд, но и увлекательное хобби, которое принесет вам удовольствие и удовлетворение.  Экспериментируйте, пробуйте, и ваш домашний огород непременно порадует вас богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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