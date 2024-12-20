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Цветная капуста: как вырастить необычные оранжевые и зелёные головки

1:34
Садоводство

Цветная капуста — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, который заслуживает места на вашем столе. Она известна своими белыми головками, но существует и более экзотическое разнообразие: оранжевые, зелёные и даже фиолетовые плоды. Такой урожай точно удивит соседей и станет украшением вашего огорода.

Цветная капуста
Фото: creativecommons.org by Calliope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цветная капуста

Время готовиться к сезону

Март — ключевой месяц для подготовки к огородному сезону. Именно сейчас дачники активно выбирают семена, составляют планы посадок и начинают выращивать рассаду. Цветная капуста не исключение. Этот период — отличная возможность запастись посевным материалом, особенно если вы хотите попробовать вырастить необычные сорта.

Секреты успешного посева

Цветную капусту можно сеять и летом, чтобы собрать более поздний урожай. Однако при планировании стоит учитывать погодные условия вашего региона.

Рассада капусты будет готова к высадке примерно через 45 дней. Чтобы правильно рассчитать время посева, необходимо отсчитать назад около 50-52 дней, учитывая период прорастания семян. Такой подход обеспечит крепкую и здоровую рассаду, готовую к пересадке в открытый грунт.

Цветная капуста — это не только вкусный, но и яркий овощ, который добавит разнообразия вашему столу. Подготовьтесь к огородному сезону уже сейчас и удивите всех необычным урожаем!

Уточнения

Цветна́я капу́ста - распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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