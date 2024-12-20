Цветная капуста: как вырастить необычные оранжевые и зелёные головки

Цветная капуста — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, который заслуживает места на вашем столе. Она известна своими белыми головками, но существует и более экзотическое разнообразие: оранжевые, зелёные и даже фиолетовые плоды. Такой урожай точно удивит соседей и станет украшением вашего огорода.
Март — ключевой месяц для подготовки к огородному сезону. Именно сейчас дачники активно выбирают семена, составляют планы посадок и начинают выращивать рассаду. Цветная капуста не исключение. Этот период — отличная возможность запастись посевным материалом, особенно если вы хотите попробовать вырастить необычные сорта.
Цветную капусту можно сеять и летом, чтобы собрать более поздний урожай. Однако при планировании стоит учитывать погодные условия вашего региона.
Рассада капусты будет готова к высадке примерно через 45 дней. Чтобы правильно рассчитать время посева, необходимо отсчитать назад около 50-52 дней, учитывая период прорастания семян. Такой подход обеспечит крепкую и здоровую рассаду, готовую к пересадке в открытый грунт.
Цветная капуста — это не только вкусный, но и яркий овощ, который добавит разнообразия вашему столу. Подготовьтесь к огородному сезону уже сейчас и удивите всех необычным урожаем!
Цветна́я капу́ста - распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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