Как вырастить уникальный томат, который не боится ветров

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томат "Монгольский карлик" недавно получил разрешение для использования, хотя его ещё не внесли в Государственный реестр. Этот сорт привлёк внимание благодаря отличным отзывам и высоким показателям урожайности даже при минимальном уходе. Его плоды подходят для свежего употребления, консервирования, заморозки, приготовления соков и других нужд.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

История сорта

Создателем "Монгольского карлика" стал новосибирский селекционер Блокин-Мечталин В. И. С 2020 года он рекомендован к выращиванию в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, а также в Центрально-Чернозёмном и других регионах. Этот сорт имеет несколько названий, например, "Ползучий помидор" или "Монгол томат".

Однако отсутствие внесения в Госреестр создаёт сложности при покупке качественных семян. Часто под видом оригинала продаются подделки, что разочаровывает огородников. Поэтому важно выбирать проверенных поставщиков.

Уникальные характеристики

Главная особенность сорта — компактный, стелющийся куст с широкой корневой системой. Высота растения не превышает 30 см, но оно разрастается в ширину до 1 метра. Стебли тонкие и хрупкие, но благодаря раскидистой структуре куст устойчив к сильным ветрам.

Плоды начинают завязываться сразу после высадки и продолжают созревать до первых заморозков. Каждая плодовая кисть содержит до 6-7 помидоров с массой от 130 до 200 граммов. Урожайность достигает 10 кг с куста. Томаты отличаются кисло-сладким вкусом, нежной мякотью и универсальностью в применении.

Агротехника выращивания

"Монгольский карлик" можно выращивать рассадным и семенным способом. Для северных регионов предпочтительнее использовать рассаду. Семена необходимо обрабатывать, чтобы повысить их всхожесть, а при посадке важно обеспечить кустам защиту от ветра и хорошее освещение.

Основные этапы ухода:

Полив раз в неделю.

Подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Мульчирование для сохранения влаги.

Удаление сорняков и защита от вредителей.

Этот сорт устойчив к большинству заболеваний, но в дождливую погоду возможен фитофтороз. Для профилактики используют "Фитоспорин" или бордосскую жидкость.

Достоинства и недостатки

Плюсы сорта:

Высокая урожайность и раннее созревание.

Неприхотливость и устойчивость к погодным стрессам.

Продолжительное плодоношение и универсальное применение.

Минусы:

Чувствительность к кислым почвам и жаркому климату.

Плотная листва, которая может затруднять сбор урожая.

Трудности с приобретением качественных семян.

Несмотря на недостатки, "Монгольский карлик" остаётся отличным выбором для огородников, которые ценят урожайность и простоту ухода.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

