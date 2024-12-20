Какие растения нельзя сажать рядом с малиной

Малина — это одна из самых любимых ягод для выращивания в саду, но она требует правильного ухода. Регулярная обрезка, полив и подкормки — это только часть забот. Чтобы малина радовала богатым урожаем, нужно учитывать её соседей. От того, какие растения находятся рядом с малинником, напрямую зависит здоровье кустарника и качество плодов.
Некоторые культуры оказывают негативное влияние на малину, поэтому их следует держать подальше.
1. Пасленовые (картофель и помидоры)
Эти растения активно забирают влагу и питательные вещества из почвы, оставляя малину без необходимого питания.
Результат — увядание кустарника и низкий урожай.
2. Сорняки (пырей и вьюн)
Эти агрессивные растения угрожают молодым побегам малины.
Регулярно очищайте участок от сорняков, чтобы не допустить их разрастания.
3. Плодовые деревья
Малина любит солнце, поэтому плохо растёт в тени деревьев.
Если рядом с малинником растёт яблоня или груша, соблюдайте дистанцию не менее 4 метров.
Вишня, слива или облепиха требуют ещё большего расстояния — около 3 метров, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества.
Чтобы малина росла здоровой и защищённой от вредителей, рядом с ней можно высадить:
Бобовые культуры: они обогащают почву азотом и помогают кустарникам лучше развиваться.
Ароматные травы (мята, чабрец, шалфей): их запах отпугивает вредителей, создавая комфортные условия для малины.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить своей малине комфортные условия для роста и получить вкусный и обильный урожай.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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