Какие растения нельзя сажать рядом с малиной

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это одна из самых любимых ягод для выращивания в саду, но она требует правильного ухода. Регулярная обрезка, полив и подкормки — это только часть забот. Чтобы малина радовала богатым урожаем, нужно учитывать её соседей. От того, какие растения находятся рядом с малинником, напрямую зависит здоровье кустарника и качество плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Какие растения нельзя сажать рядом с малиной

Некоторые культуры оказывают негативное влияние на малину, поэтому их следует держать подальше.

1. Пасленовые (картофель и помидоры)

Эти растения активно забирают влагу и питательные вещества из почвы, оставляя малину без необходимого питания.

Результат — увядание кустарника и низкий урожай.

2. Сорняки (пырей и вьюн)

Эти агрессивные растения угрожают молодым побегам малины.

Регулярно очищайте участок от сорняков, чтобы не допустить их разрастания.

3. Плодовые деревья

Малина любит солнце, поэтому плохо растёт в тени деревьев.

Если рядом с малинником растёт яблоня или груша, соблюдайте дистанцию не менее 4 метров.

Вишня, слива или облепиха требуют ещё большего расстояния — около 3 метров, чтобы избежать конкуренции за влагу и питательные вещества.

Какие растения подходят для малины

Чтобы малина росла здоровой и защищённой от вредителей, рядом с ней можно высадить:

Бобовые культуры: они обогащают почву азотом и помогают кустарникам лучше развиваться.

Ароматные травы (мята, чабрец, шалфей): их запах отпугивает вредителей, создавая комфортные условия для малины.

Советы по размещению малинника

Выбирайте солнечные участки для посадки малины.

Регулярно удаляйте сорняки и следите за состоянием почвы.

Планируйте соседство с учётом требований кустарника к свету и питательным веществам.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить своей малине комфортные условия для роста и получить вкусный и обильный урожай.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

