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Почему лук стрелкуется и как этого избежать

2:04
Садоводство

Многие фермеры сталкиваются с проблемой стрелкования лука — образования цветоносных стрелок, из-за которых лук перестает развиваться. Это неприятное явление, ведь вместо роста луковиц растение тратит ресурсы на формирование соцветий и семян. Итог — мелкие или засохшие луковицы, которые не подходят для длительного хранения.

Лук
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лук

Разберемся, как минимизировать потери и спасти урожай.

Почему лук стрелкуется

Основная причина — стрессовые условия выращивания. Сюда можно отнести:

  • Перепады температуры.
  • Несвоевременную посадку.
  • Неправильный уход за грядками.

Однако, даже столкнувшись с этой проблемой, вы можете улучшить ситуацию.

Как справиться с проблемой

Опытные огородники предлагают простое, но эффективное решение: своевременное удаление стрелок.

1. Срезайте стрелки сразу после их появления.

Срез делайте как можно ближе к шейке луковицы.
Удаление стрелок помогает растению перенаправить ресурсы на рост луковицы.

2. Регулярно проверяйте грядки.

Новые стрелки могут появляться снова, поэтому важно следить за растениями вплоть до сбора урожая.

3. Завершите уход до сбора урожая.

Если продолжить своевременное удаление стрелок, вы получите крупные или хотя бы средние луковицы, что поможет снизить потери урожая.

Как предотвратить стрелкование в будущем

Чтобы избежать этой проблемы на следующих посадках, важно придерживаться следующих правил:

Выбирайте качественный посадочный материал. Используйте сорта, устойчивые к стрелкованию.

Соблюдайте сроки посадки. Не сажайте лук слишком рано, чтобы он не подвергался перепадам температуры.

Обеспечьте правильный уход. Регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков способствуют здоровому росту растений.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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