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Почему морковь и свекла обрастают корешками

2:25
Садоводство

Иногда дачники обнаруживают, что их морковь и свекла обросли "бородой" — множеством тонких корешков. Хотя такой эффект может показаться безобидным, с ним стоит бороться. "Бородатые" корнеплоды хранятся значительно хуже своих "безбородых" собратьев. Разберемся в причинах и способах решения этой проблемы.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Основные причины появления "бороды"

1. Плотный и тяжелый грунт

Если почва слишком плотная, растениям становится трудно развиваться, и они начинают активно отращивать дополнительные корешки. Решить проблему можно, улучшив структуру грунта.

Осенью внесите песок, торф и компост (примерно по ведру на квадратный метр).
Также полезно посеять сидераты, чтобы сделать землю более рыхлой.

2. Нерегулярный полив

Недостаток воды заставляет растения пускать новые корни в поисках влаги.

В первый месяц жизни всходов следите, чтобы почва была постоянно влажной.
Во время формирования корнеплодов полив проводят раз в 7-10 дней.
После созревания овощей полив прекращают, чтобы избежать растрескивания.

3. Несвоевременный сбор урожая

Если с уборкой урожая затянуть, растения начинают готовиться к зиме, активно отращивая корешки. Это не только ухудшает внешний вид, но и может сказаться на вкусовых качествах — появится горечь или овощ станет менее сладким.

4. Переизбыток азота

Чрезмерное использование азотных удобрений (мочевины, сульфата аммония или свежего навоза) перед посадкой приводит к появлению "бороды".

Удобрения следует вносить умеренно, ориентируясь на состояние почвы.
Избегайте перекорма растений азотом, особенно на этапе роста корнеплодов.

Как предотвратить проблему

Чтобы морковь и свекла не обрастали "бородой", важно соблюдать следующие рекомендации:

  • Улучшайте структуру грунта заранее.
  • Поливайте растения равномерно, особенно на ранних стадиях роста.
  • Своевременно убирайте урожай.
  • Контролируйте уровень азота в почве.

Придерживаясь этих простых правил, вы получите здоровые и качественные корнеплоды, которые будут отлично храниться и радовать вкусом.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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