Почему морковь и свекла обрастают корешками

Иногда дачники обнаруживают, что их морковь и свекла обросли "бородой" — множеством тонких корешков. Хотя такой эффект может показаться безобидным, с ним стоит бороться. "Бородатые" корнеплоды хранятся значительно хуже своих "безбородых" собратьев. Разберемся в причинах и способах решения этой проблемы.
1. Плотный и тяжелый грунт
Если почва слишком плотная, растениям становится трудно развиваться, и они начинают активно отращивать дополнительные корешки. Решить проблему можно, улучшив структуру грунта.
Осенью внесите песок, торф и компост (примерно по ведру на квадратный метр).
Также полезно посеять сидераты, чтобы сделать землю более рыхлой.
2. Нерегулярный полив
Недостаток воды заставляет растения пускать новые корни в поисках влаги.
В первый месяц жизни всходов следите, чтобы почва была постоянно влажной.
Во время формирования корнеплодов полив проводят раз в 7-10 дней.
После созревания овощей полив прекращают, чтобы избежать растрескивания.
3. Несвоевременный сбор урожая
Если с уборкой урожая затянуть, растения начинают готовиться к зиме, активно отращивая корешки. Это не только ухудшает внешний вид, но и может сказаться на вкусовых качествах — появится горечь или овощ станет менее сладким.
4. Переизбыток азота
Чрезмерное использование азотных удобрений (мочевины, сульфата аммония или свежего навоза) перед посадкой приводит к появлению "бороды".
Удобрения следует вносить умеренно, ориентируясь на состояние почвы.
Избегайте перекорма растений азотом, особенно на этапе роста корнеплодов.
Чтобы морковь и свекла не обрастали "бородой", важно соблюдать следующие рекомендации:
Придерживаясь этих простых правил, вы получите здоровые и качественные корнеплоды, которые будут отлично храниться и радовать вкусом.
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