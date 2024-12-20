Почему морковь и свекла обрастают корешками

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда дачники обнаруживают, что их морковь и свекла обросли "бородой" — множеством тонких корешков. Хотя такой эффект может показаться безобидным, с ним стоит бороться. "Бородатые" корнеплоды хранятся значительно хуже своих "безбородых" собратьев. Разберемся в причинах и способах решения этой проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

Основные причины появления "бороды"

1. Плотный и тяжелый грунт

Если почва слишком плотная, растениям становится трудно развиваться, и они начинают активно отращивать дополнительные корешки. Решить проблему можно, улучшив структуру грунта.

Осенью внесите песок, торф и компост (примерно по ведру на квадратный метр).

Также полезно посеять сидераты, чтобы сделать землю более рыхлой.

2. Нерегулярный полив

Недостаток воды заставляет растения пускать новые корни в поисках влаги.

В первый месяц жизни всходов следите, чтобы почва была постоянно влажной.

Во время формирования корнеплодов полив проводят раз в 7-10 дней.

После созревания овощей полив прекращают, чтобы избежать растрескивания.

3. Несвоевременный сбор урожая

Если с уборкой урожая затянуть, растения начинают готовиться к зиме, активно отращивая корешки. Это не только ухудшает внешний вид, но и может сказаться на вкусовых качествах — появится горечь или овощ станет менее сладким.

4. Переизбыток азота

Чрезмерное использование азотных удобрений (мочевины, сульфата аммония или свежего навоза) перед посадкой приводит к появлению "бороды".

Удобрения следует вносить умеренно, ориентируясь на состояние почвы.

Избегайте перекорма растений азотом, особенно на этапе роста корнеплодов.

Как предотвратить проблему

Чтобы морковь и свекла не обрастали "бородой", важно соблюдать следующие рекомендации:

Улучшайте структуру грунта заранее.

Поливайте растения равномерно, особенно на ранних стадиях роста.

Своевременно убирайте урожай.

Контролируйте уровень азота в почве.

Придерживаясь этих простых правил, вы получите здоровые и качественные корнеплоды, которые будут отлично храниться и радовать вкусом.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

