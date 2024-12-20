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Год Зеленой Змеи: секрет урожая, который подарит благополучие

1:41
Садоводство

2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Астрологи уверяют: чтобы привлечь удачу, стоит обратить внимание на овощи, которые носят "змеиные" названия. Возможно, их выращивание принесет вам благополучие и гармонию в новом году.

Томаты
Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Томаты

Огурцы "Китайские змеи"

Этот сорт огурцов известен своей необычной длиной, которая достигает 60 см, и характерной изогнутой формой. Мякоть плодов нежная и сочная, идеально подходит для свежих салатов.

"Китайские змеи" радуют ранним и обильным плодоношением, что делает их фаворитом среди огородников. Всего через несколько недель после посадки вы сможете наслаждаться свежими овощами прямо с грядки.

Перец "Змейка"

Сорт "Змейка" поражает декоративностью и оригинальной формой плодов, напоминающих маленьких змей. Перчики бывают двух цветов — ярко-красные и насыщенно-желтые. Они отлично подходят как для свежих блюд, так и для консервации.

Период плодоношения у этого сорта достаточно длительный, что позволяет собирать урожай на протяжении всего сезона.

Томат "Гремучая змея"

Этот среднеранний низкорослый томат отлично растет не только в теплице или на грядках, но и на подоконнике. Его плоды желто-оранжевого цвета имеют полосатую окраску и нежный вкус с ореховыми нотками.

"Гремучая змея" не только удивит внешним видом, но и порадует универсальностью: их можно использовать в свежих салатах или для украшения блюд.

Уточнения

Урожа́й - валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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