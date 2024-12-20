Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совместимость растений — важный фактор, который каждый дачник должен учитывать. Неудачное соседство может привести к болезням, потере урожая или другим проблемам. Давайте разберёмся, какие культуры не стоит сажать рядом и почему.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Морковь

1. Щавель и ревень: схожесть во вред

Хотя щавель и ревень принадлежат к одному семейству (гречишные) и оба являются многолетниками, их соседство может быть фатальным.

Щавель часто переносит овуляриоз, не страдая сильно.

Ревень неустойчив к овуляриозу, но может заразить щавель рамуляриозом, который для последнего губителен.

Чтобы избежать перекрёстного заражения, щавель и ревень нужно высаживать на расстоянии не менее 15-20 метров друг от друга.

2. Баклажан и картофель: паслёновые под угрозой

Картофель и баклажаны — представители семейства паслёновых, которые часто высаживают рядом. Однако это может обернуться бедой.

Болезни и вредители, поражающие картофель, легко переходят на баклажаны, и наоборот.

Чтобы защитить урожай, паслёновые следует размещать на разных участках.

Этот принцип применим и к другим паслёновым, например, к перцу и томатам

3. Морковь и репчатый лук: идеальные соседи

А вот морковь и лук — отличный пример удачного соседства. Почему?

Луковая муха привлекается запахом лука, а морковная муха — моркови.

При совместной посадке культуры маскируют друг друга, отпугивая вредителей.

Смешанные посадки этих растений помогут сохранить урожай без химической обработки.

Полезные советы для дачников

Планируйте посадки, учитывая особенности семейства и возможные болезни.

Размещайте растения с одинаковыми вредителями и болезнями подальше друг от друга.

Экспериментируйте с полезным соседством для отпугивания вредителей.

Правильное сочетание культур не только предотвратит болезни, но и поможет получить обильный и качественный урожай.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

