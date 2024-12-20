Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай

Совместимость растений — важный фактор, который каждый дачник должен учитывать. Неудачное соседство может привести к болезням, потере урожая или другим проблемам. Давайте разберёмся, какие культуры не стоит сажать рядом и почему.
1. Щавель и ревень: схожесть во вред
Хотя щавель и ревень принадлежат к одному семейству (гречишные) и оба являются многолетниками, их соседство может быть фатальным.
Щавель часто переносит овуляриоз, не страдая сильно.
Ревень неустойчив к овуляриозу, но может заразить щавель рамуляриозом, который для последнего губителен.
Чтобы избежать перекрёстного заражения, щавель и ревень нужно высаживать на расстоянии не менее 15-20 метров друг от друга.
2. Баклажан и картофель: паслёновые под угрозой
Картофель и баклажаны — представители семейства паслёновых, которые часто высаживают рядом. Однако это может обернуться бедой.
Болезни и вредители, поражающие картофель, легко переходят на баклажаны, и наоборот.
Чтобы защитить урожай, паслёновые следует размещать на разных участках.
Этот принцип применим и к другим паслёновым, например, к перцу и томатам
3. Морковь и репчатый лук: идеальные соседи
А вот морковь и лук — отличный пример удачного соседства. Почему?
Луковая муха привлекается запахом лука, а морковная муха — моркови.
При совместной посадке культуры маскируют друг друга, отпугивая вредителей.
Смешанные посадки этих растений помогут сохранить урожай без химической обработки.
Правильное сочетание культур не только предотвратит болезни, но и поможет получить обильный и качественный урожай.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.
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