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Как избавиться от тли? Можно справиться и без химических препаратов

Садоводство

Как избавиться от тли с помощью мыла

Для этого берут 100 грамм дегтя или обычного твердого мыла и натирают его на крупной терке. Влейте в мыло один литр горячей воды и размешайте до полного растворения. Кроме того, можно добавить немного растительного масла и хорошо перемешать.

Тля
Фото: commons.wikimedia.or by Marco de Haas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тля

Растворите смесь в 10 литрах воды и опрыскайте растения в саду. Мыльный раствор эффективен для удаления тли из вашего сада.

Как еще можно избавиться от тли в саду

Чтобы избавиться от тли, можно посадить зонтичные растения. Это морковь, укроп, петрушка, фенхель и другие. Таким образом, вы приманите на участок главных поедателей тли — журчалок.

Кроме того, можно оформить цветочные горшки с древесной стружкой. Там могут поселиться уховертки, которые тоже любят лакомиться тлей.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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