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Какие овощи и ягоды растут прямо в квартире

2:12
Садоводство

Выращивание овощей и ягод на подоконнике — это не только экологично, но и невероятно удобно. Вы точно будете уверены в их качестве, а результатом сможете наслаждаться круглый год.

Помидоры черри
Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры черри

Что можно вырастить в квартире

1. Помидоры

Сочные и ароматные томаты прекрасно подходят для домашнего выращивания.

  • Поставьте горшок с растением на солнечное место.
  • Используйте питательную почву, регулярно удобряйте её.
  • Убедитесь, что горшок достаточно вместителен для корневой системы.

2. Лук и чеснок

Идеальный выбор для подоконника.

  • Используйте рыхлую, богатую перегноем почву.
  • Соблюдайте расстояние между растениями (примерно 10 см).
  • Зеленый лук или чеснок отлично растут даже в небольших ёмкостях.

3. Редька и морковь

Эти корнеплоды легко выращивать дома при достаточной освещенности.

  • Подберите глубокие контейнеры с хорошей дренажной системой.
  • Первый урожай можно собрать уже через 4-6 недель.

4. Горох и бобы

Прекрасный вариант для украшения окон.

  • Вьющиеся растения нуждаются в опоре (используйте рейки или верёвки).
  • Горшки должны быть глубокими и заполнены обогащённой почвой.

5. Огурцы

Для получения вкусных огурцов:

  • Обеспечьте растению питательную и воздухопроницаемую почву.
  • Установите рейки для поддержки стеблей.
  • Удобрения вносите каждые две недели.

6. Клубника

Клубника практически растёт сама по себе, если ей хватает тепла и света.

  • Регулярно поливайте, избегая переувлажнения.
  • Удобрения обеспечат стабильный рост и обильный урожай.

Преимущества домашнего огорода

Экологичность: отсутствие вредных веществ.

Круглогодичный урожай: с правильным уходом можно собирать овощи и ягоды несколько раз в год.

Украшение интерьера: зелень и вьющиеся растения делают подоконник уютным и стильным.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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