Какие овощи и ягоды растут прямо в квартире
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Выращивание овощей и ягод на подоконнике — это не только экологично, но и невероятно удобно. Вы точно будете уверены в их качестве, а результатом сможете наслаждаться круглый год.
Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры черри
Что можно вырастить в квартире
1. Помидоры
Сочные и ароматные томаты прекрасно подходят для домашнего выращивания.
- Поставьте горшок с растением на солнечное место.
- Используйте питательную почву, регулярно удобряйте её.
- Убедитесь, что горшок достаточно вместителен для корневой системы.
2. Лук и чеснок
Идеальный выбор для подоконника.
- Используйте рыхлую, богатую перегноем почву.
- Соблюдайте расстояние между растениями (примерно 10 см).
- Зеленый лук или чеснок отлично растут даже в небольших ёмкостях.
3. Редька и морковь
Эти корнеплоды легко выращивать дома при достаточной освещенности.
- Подберите глубокие контейнеры с хорошей дренажной системой.
- Первый урожай можно собрать уже через 4-6 недель.
4. Горох и бобы
Прекрасный вариант для украшения окон.
- Вьющиеся растения нуждаются в опоре (используйте рейки или верёвки).
- Горшки должны быть глубокими и заполнены обогащённой почвой.
5. Огурцы
Для получения вкусных огурцов:
- Обеспечьте растению питательную и воздухопроницаемую почву.
- Установите рейки для поддержки стеблей.
- Удобрения вносите каждые две недели.
6. Клубника
Клубника практически растёт сама по себе, если ей хватает тепла и света.
- Регулярно поливайте, избегая переувлажнения.
- Удобрения обеспечат стабильный рост и обильный урожай.
Преимущества домашнего огорода
Экологичность: отсутствие вредных веществ.
Круглогодичный урожай: с правильным уходом можно собирать овощи и ягоды несколько раз в год.
Украшение интерьера: зелень и вьющиеся растения делают подоконник уютным и стильным.
Уточнения
О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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