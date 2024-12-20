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Названы садовые насекомые, которые не вредят вашим растениям

1:20
Садоводство

Божьи коровки

Божьи коровки — это маленькие красочные насекомые, которые полезны в саду. Они питаются вредными вредителями, такими как тля и щитовка, обеспечивая безопасность ваших растений.

Божья коровка
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Божья коровка

Пчёлы

Пчелы являются важными опылителями. Хотя они собирают нектар и пыльцу с цветов, они не причиняют вреда растениям. На самом деле они способствуют росту фруктов и овощей.

Богомолы

Богомолы являются полезными насекомыми. Они поедают различных вредных насекомых, в том числе гусениц и жуков, что делает их охранниками для вашего сада.

Жужелицы

Жужелицы — ночные охотники, которые питаются слизнями, улитками и личинками насекомых. Они полезны для борьбы с вредителями, которые могут повредить растения.

Полезные нематоды

Эти микроскопические круглые черви полезны для борьбы с почвенными вредителями, такими как личинки и личинки. Они не наносят вреда растениям, но помогают держать вредных насекомых под контролем.

Бабочки

Бабочки, как и пчелы, являются опылителями. Они посещают цветы для сбора нектара и играют жизненно важную роль в репродуктивном цикле многих растений, не причиняя вреда.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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