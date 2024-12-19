Кактусы: секреты ухода, о которых вы забываете

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кактусы — это удивительные растения, которые своей неприхотливостью и экзотической красотой завоевали сердца многих цветоводов. Ухаживать за ними могут даже новички, но иногда эти растения начинают чахнуть, не растут, не цветут, а то и вовсе погибают. Разобраться в причинах и вовремя принять меры — ключ к их здоровью.

Почему кактусы погибают

Основными причинами болезней и гибели кактусов чаще всего становятся:

Чрезмерный полив. Кактусы не нуждаются в частом увлажнении почвы, так как в природных условиях они привыкают к засушливому климату. Избыток воды приводит к загниванию корней.

Избыток азота. Подкормки, богатые азотом, могут стать причиной накопления лишних веществ в тканях растения, что тоже провоцирует гниение.

Кактусы способны накапливать влагу и питательные вещества в своих стеблях, поэтому важно соблюдать умеренность как в поливе, так и в удобрении. Избыточное питание и вода перегружают растение, что приводит к болезням и, как следствие, гибели.

Как спасти кактус

Если кактус начал гнить, восстановить его здоровье может быть непросто. Однако правильный уход и профилактические меры помогут предотвратить такие проблемы. Вот что нужно помнить:

Поливайте кактусы только тогда, когда почва полностью высохнет. Избегайте излишнего использования удобрений, особенно содержащих азот. Убедитесь, что горшок имеет хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась у корней.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы создадите идеальные условия для роста кактусов, и они будут радовать вас своей красотой долгие годы.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

