Кактусы — это удивительные растения, которые своей неприхотливостью и экзотической красотой завоевали сердца многих цветоводов. Ухаживать за ними могут даже новички, но иногда эти растения начинают чахнуть, не растут, не цветут, а то и вовсе погибают. Разобраться в причинах и вовремя принять меры — ключ к их здоровью.
Основными причинами болезней и гибели кактусов чаще всего становятся:
Кактусы способны накапливать влагу и питательные вещества в своих стеблях, поэтому важно соблюдать умеренность как в поливе, так и в удобрении. Избыточное питание и вода перегружают растение, что приводит к болезням и, как следствие, гибели.
Если кактус начал гнить, восстановить его здоровье может быть непросто. Однако правильный уход и профилактические меры помогут предотвратить такие проблемы. Вот что нужно помнить:
Соблюдая эти простые рекомендации, вы создадите идеальные условия для роста кактусов, и они будут радовать вас своей красотой долгие годы.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.