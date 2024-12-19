Простые шаги к урожаю вкусной голубики

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика, родом из Северной Америки, славится не только своим приятным вкусом, но и целебными свойствами. Несмотря на капризный характер растения, при соблюдении простых правил ухода можно добиться богатого урожая.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Обрезка кустов

Обрезку голубики проводят острым секатором, удаляя побеги, которые растут внутрь куста или не успели вызреть. Для молодых кустов (2-3 года) оставляют 2-3 сильных побега, для более взрослых — 4-5. Маленькие латеральные ветви, не способные дать качественные ягоды, необходимо срезать.

Лучшие плоды формируются на средних латеральных ветвях, расположенных на высоте 50-70 см. Ветви старше пяти лет, как правило, утолщаются и становятся менее продуктивными, поэтому их вырезают до уровня мульчи.

Важно провести обрезку до начала сокодвижения и раскрытия почек. В этот период также выполняют мульчирование, используя кислый верховой торф и сосновую кору (фракция 10-20 мм). Это помогает поддерживать нужный уровень кислотности и влажности почвы.

Правильная подкормка

Для голубики важно использовать только специализированные удобрения и избегать органики, такой как навоз, компост или перегной.

Начало подкормки : удобрения начинают вносить с началом сокодвижения.

: удобрения начинают вносить с началом сокодвижения. Оптимальные средства : лучше использовать пролонгированные удобрения с низким рН и сбалансированным содержанием азота. Например, средство "Мивена".

: лучше использовать пролонгированные удобрения с низким рН и сбалансированным содержанием азота. Например, средство "Мивена". Физиологически кислые удобрения : можно применять сульфат аммония или монокалийфосфат, но для полноценного питания кустов их может быть недостаточно.

: можно применять сульфат аммония или монокалийфосфат, но для полноценного питания кустов их может быть недостаточно. Поддержание кислотности: в условиях России почва обычно имеет слишком высокий уровень рН для голубики. Даже при правильной подготовке посадочной ямы со временем кислотность выравнивается с окружающей почвой, что негативно влияет на урожай.

Чтобы этого избежать, рекомендуется дважды в год вносить подкислитель с содержанием серы и поливать кусты подкисленной водой (например, с добавлением монокалийфосфата или пекацида).

Ранняя весенняя подкормка особенно важна для активного роста, закладки цветочных почек и развития корневой системы. При соблюдении этих правил ваша голубика будет не только радовать вкусными ягодами, но и станет настоящим украшением сада.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

