Голубика, родом из Северной Америки, славится не только своим приятным вкусом, но и целебными свойствами. Несмотря на капризный характер растения, при соблюдении простых правил ухода можно добиться богатого урожая.
Обрезку голубики проводят острым секатором, удаляя побеги, которые растут внутрь куста или не успели вызреть. Для молодых кустов (2-3 года) оставляют 2-3 сильных побега, для более взрослых — 4-5. Маленькие латеральные ветви, не способные дать качественные ягоды, необходимо срезать.
Лучшие плоды формируются на средних латеральных ветвях, расположенных на высоте 50-70 см. Ветви старше пяти лет, как правило, утолщаются и становятся менее продуктивными, поэтому их вырезают до уровня мульчи.
Важно провести обрезку до начала сокодвижения и раскрытия почек. В этот период также выполняют мульчирование, используя кислый верховой торф и сосновую кору (фракция 10-20 мм). Это помогает поддерживать нужный уровень кислотности и влажности почвы.
Для голубики важно использовать только специализированные удобрения и избегать органики, такой как навоз, компост или перегной.
Чтобы этого избежать, рекомендуется дважды в год вносить подкислитель с содержанием серы и поливать кусты подкисленной водой (например, с добавлением монокалийфосфата или пекацида).
Ранняя весенняя подкормка особенно важна для активного роста, закладки цветочных почек и развития корневой системы. При соблюдении этих правил ваша голубика будет не только радовать вкусными ягодами, но и станет настоящим украшением сада.
Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.