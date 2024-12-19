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Ошибки, которые губят ваш урожай огурцов

2:07
Садоводство

Чтобы получить богатый и качественный урожай огурцов, важно создать для них оптимальные условия и не допускать распространённых ошибок.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Избыток влаги

Одной из самых частых ошибок является чрезмерный полив. Для рассады огурцов важно предусмотреть отверстия в стаканчиках, чтобы лишняя вода свободно выходила. Когда растения пересажены в открытый грунт, полив проводят раз в два дня, этого вполне достаточно для поддержания необходимого уровня влажности.

Недостаток питания

Огурцы, как и любые другие растения, нуждаются в регулярной подкормке. Для этого отлично подойдут разрыхляющие и питательные вещества, такие как навоз, биогумус и зола. Хорошим вариантом станет также удобрение из зеленой травы, которое нравится огурцам.

Вытягивание стебля

Слишком длинный стебель указывает на неправильный уход. Если растение вытянулось, его нужно пересадить глубже в почву, чтобы стимулировать развитие боковых корней. Длинный стебель аккуратно сгибают к земле и присыпают, чтобы на нём появились дополнительные корни, а на верхушке — плоды.

Неподходящая температура

Температура играет ключевую роль в выращивании огурцов. Оптимальный дневной режим составляет 20-22 °C, а для прорастания семян — около 25 °C. Если климат в вашем регионе неустойчивый, рекомендуется использовать укрытие для защиты растений от температурных перепадов.

Стресс от внешних факторов

Резкие колебания температуры или чрезмерный полив могут вызвать стресс у растений. В таких случаях огурцам поможет янтарная кислота. Раствор готовится из расчёта 2 грамма на 10 литров воды. Его используют для полива под корень и для опрыскивания растений, что помогает восстановить их и поддержать дальнейший рост.

При соблюдении этих простых рекомендаций ваши огурцы отблагодарят обильным и вкусным урожаем.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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