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Кислая почва станет намного плодороднее, если внести в неё эти компоненты

1:12
Садоводство

Каждый огородник мечтает получить награду за свои труды в виде хорошего урожая. Но для этого нужен не только качественный посадочный материал, но и сбалансированная почва.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Чтобы кислая почва стала более плодородной, воспользуйтесь этими полезными советами:

Осенью, во время перекопки, внесите 300 граммов извести на каждый квадратный метр земли. К весне кислотность снизится, и ваши растения будут расти и развиваться лучше.

Вместо извести можно использовать доломитовую муку, мел или древесную золу. 200 г доломитовой муки, 0,5 кг мела или 1 кг древесной золы. Эти компоненты можно вносить как осенью, так и весной.

Пока погода позволяет, засевайте грядки сидератами, такими как белая горчица. Она не только повышает плодородие почвы, но и способствует снижению её кислотности.

Весной полейте почву раствором сенной палочки. Эта бактерия перерабатывает соединения, которые были недоступны растениям, снижает кислотность и оздоравливает почву.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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