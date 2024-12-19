Кислая почва станет намного плодороднее, если внести в неё эти компоненты

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник мечтает получить награду за свои труды в виде хорошего урожая. Но для этого нужен не только качественный посадочный материал, но и сбалансированная почва.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Чтобы кислая почва стала более плодородной, воспользуйтесь этими полезными советами:

Осенью, во время перекопки, внесите 300 граммов извести на каждый квадратный метр земли. К весне кислотность снизится, и ваши растения будут расти и развиваться лучше.

Вместо извести можно использовать доломитовую муку, мел или древесную золу. 200 г доломитовой муки, 0,5 кг мела или 1 кг древесной золы. Эти компоненты можно вносить как осенью, так и весной.

Пока погода позволяет, засевайте грядки сидератами, такими как белая горчица. Она не только повышает плодородие почвы, но и способствует снижению её кислотности.

Весной полейте почву раствором сенной палочки. Эта бактерия перерабатывает соединения, которые были недоступны растениям, снижает кислотность и оздоравливает почву.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



