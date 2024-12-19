Каждый огородник мечтает получить награду за свои труды в виде хорошего урожая. Но для этого нужен не только качественный посадочный материал, но и сбалансированная почва.
Чтобы кислая почва стала более плодородной, воспользуйтесь этими полезными советами:
Осенью, во время перекопки, внесите 300 граммов извести на каждый квадратный метр земли. К весне кислотность снизится, и ваши растения будут расти и развиваться лучше.
Вместо извести можно использовать доломитовую муку, мел или древесную золу. 200 г доломитовой муки, 0,5 кг мела или 1 кг древесной золы. Эти компоненты можно вносить как осенью, так и весной.
Пока погода позволяет, засевайте грядки сидератами, такими как белая горчица. Она не только повышает плодородие почвы, но и способствует снижению её кислотности.
Весной полейте почву раствором сенной палочки. Эта бактерия перерабатывает соединения, которые были недоступны растениям, снижает кислотность и оздоравливает почву.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.