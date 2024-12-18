Кору штамба часто сравнивают с кожей человека, ведь она также защищает организм от внешних угроз. И за той, и за другой необходимо тщательно ухаживать.
Известь, используемая в качестве основы для садовых белил, является лучшим средством для защиты коры от морозов, солнечных ожогов, болезней, вредителей и других неблагоприятных факторов.
Рецепты садовых белил для деревьев
— С медным купоросом: 2 кг извести, 10 литров воды, 300-500 г медного купороса и 2-3 столовые ложки мучного клейстера.
— С казеиновым клеем: 2-2,5 кг пушонки, 10 литров воды, 300-500 г медного или железного купороса, 100 г казеинового клея.
— С обойным клеем: 2-2,5 кг извести, 10 л воды, 100-200 г обойного клея.
-С берёзовым дёгтем: 2 кг извести, ведро с водой объёмом 10 литров, 250-300 г медного купороса, 1 кг коровьего навоза, 50 г берёзового дёгтя и пол бруска хозяйственного мыла.
— С глиной: 1 кг пушонки, 10 л воды, 200 г медного купороса и 2 кг глины.
— С молоком: 2-2,5 кг мела, 9 литров воды, 1 л молока, 1 кг глины и 100 мл зелёного мыла.
— С железным купоросом: 2 кг мела, 10 литров воды, 300 г железного купороса и 100 г клея из казеина.
— С клейстером: 2-2,5 кг мела, 10 л воды и 10 ложек мучного клейстера.
Негашёная известь и продукт её взаимодействия с водой — Ca(OH)2 (гашёная известь, или «пушонка») находят обширное использование в строительном деле.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.