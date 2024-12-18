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Рецепты белил для сада на основе пушонки

Садоводство

Кору штамба часто сравнивают с кожей человека, ведь она также защищает организм от внешних угроз. И за той, и за другой необходимо тщательно ухаживать.

Приствольные круги, сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Приствольные круги, сад, огород

Известь, используемая в качестве основы для садовых белил, является лучшим средством для защиты коры от морозов, солнечных ожогов, болезней, вредителей и других неблагоприятных факторов.

Рецепты садовых белил для деревьев

— С медным купоросом: 2 кг извести, 10 литров воды, 300-500 г медного купороса и 2-3 столовые ложки мучного клейстера.

— С казеиновым клеем: 2-2,5 кг пушонки, 10 литров воды, 300-500 г медного или железного купороса, 100 г казеинового клея.

— С обойным клеем: 2-2,5 кг извести, 10 л воды, 100-200 г обойного клея.

-С берёзовым дёгтем: 2 кг извести, ведро с водой объёмом 10 литров, 250-300 г медного купороса, 1 кг коровьего навоза, 50 г берёзового дёгтя и пол бруска хозяйственного мыла.

— С глиной: 1 кг пушонки, 10 л воды, 200 г медного купороса и 2 кг глины.

— С молоком: 2-2,5 кг мела, 9 литров воды, 1 л молока, 1 кг глины и 100 мл зелёного мыла.

— С железным купоросом: 2 кг мела, 10 литров воды, 300 г железного купороса и 100 г клея из казеина.

— С клейстером: 2-2,5 кг мела, 10 л воды и 10 ложек мучного клейстера.

Уточнения

Негашёная известь и продукт её взаимодействия с водой — Ca(OH)2 (гашёная известь, или «пушонка») находят обширное использование в строительном деле.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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