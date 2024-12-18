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Хорошее и плохое соседство для смородины

Садоводство

Не только правильный уход, но и окружающие культуры могут существенно повлиять на рост и урожайность смородины.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Хорошими соседями для неё станут лук и чеснок, которые помогут защитить от некоторых вредителей. Также можно посадить рядом землянику, шпинат и базилик — они не будут оказывать негативного влияния на смородину.

Из кустарников для соседства подойдут йошта, жимолость и голубика — они предпочитают кислые почвы и обильный полив.

Одним из самых неудачных растения для соседства со смородиной является малина, которая может погубить смородину. Также не стоит сажать рядом крыжовник, так как у них есть общие вредители.

Кроме того, рекомендуется рассаживать красную, чёрную и белую смородину на расстоянии друг от друга, чтобы избежать конкуренции за ресурсы.

Уточнения

Сморо́дина  — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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