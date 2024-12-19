Найден способ обнаружить червоточины рядом с Землёй

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Червоточины — гипотетические тоннели, которые соединяют разные области пространства или времени, — пока остаются только теорией. Однако физики продолжают искать доказательства их существования, и новое исследование предлагает способ их обнаружения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

Теория червоточин

Червоточины предсказываются общей теорией относительности Эйнштейна и образуются при экстремальных гравитационных условиях, например, вокруг сверхмассивных чёрных дыр. Учёные полагают, что подобные проходы могут находиться вблизи центральной чёрной дыры нашей галактики — Стрельца A.

Как найти червоточину

Исследователи предполагают, что червоточина могла бы влиять на звёзды по обе стороны от неё. Например, звезда S2, вращающаяся вокруг Стрельца A, могла бы испытывать дополнительные гравитационные возмущения от объектов на другой стороне червоточины.

По словам космолога Деяна Стойковича из Университета Буффало, современные технологии пока недостаточно чувствительны для таких наблюдений, но прогресс в методах измерений может позволить это сделать в ближайшие десятилетия.

Скептицизм учёных

Сергей Красников из Центральной астрономической обсерватории в Пулково сомневается, что такие наблюдения возможны. По его мнению, измерить влияние звёзд с другой стороны червоточины крайне сложно, поскольку фиксируется лишь общее ускорение объекта.

Однако Стойкович утверждает, что его подход позволяет выявить изменения в ускорении звезды, вызванные дополнительной гравитацией. Если ускорение не будет постоянным, это станет сильным аргументом в пользу существования червоточины.

Проблемы с путешествиями через червоточины

Даже если червоточины существуют, путешествия через них могут быть невозможны.

"Для этого понадобится источник отрицательной энергии, а мы не знаем, как его создать", — отметил Стойкович.

По словам учёного, удержание червоточины открытой в реальности — задача на грани фантастики.

Научная дискуссия

Джолион Блумфилд из Массачусетского технологического института также выразил сомнения в выводах исследования, отметив, что любые отклонения ускорения звёзд скорее объясняются модификацией теории относительности, чем наличием червоточин.

Тем не менее, авторы исследования считают, что их работа открывает новые горизонты для поиска червоточин.

"Гравитационные возмущения могут передаваться через червоточины, даже если они непроходимы," — заявил Стойкович.

Уточнения

Крото́вая нора́ или «крото́вина», «кротови́на», а также «червячный переход» или «червото́чина» (последнее является дословным переводом англ. wormhole) — топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени «тоннель» в пространстве.

